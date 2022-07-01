Xi'den, "Hong Kong'un Yurtseverlerce Yönetilmesi" İlkesine Vurgu - Son Dakika
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Xi'den, "Hong Kong'un Yurtseverlerce Yönetilmesi" İlkesine Vurgu

01.07.2022 11:10
Xi'den, "Hong Kong'un Yurtseverlerce Yönetilmesi" İlkesine Vurgu

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, "Hong Kong'un yurtseverlerce yönetilmesi" ilkesinin uygulanmasına vurguda bulundu.

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, " Hong Kong'un yurtseverlerce yönetilmesi" ilkesinin uygulanmasına vurguda bulundu.

Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümü kutlamaları ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin altıncı dönem hükümetinin göreve başlama töreni için düzenlenen toplantıda konuşan Xi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ni yönetme erkinin yurtseverlerin elinde olmaya devam etmesinin Hong Kong'un uzun vadeli istikrarı ve güvenliği açısından hayati önemde olduğunu söyledi.

Xi, "Bu ilkeden ödün verilmesine hiçbir zaman müsaade edilmemelidir" dedi.

Xi, yönetim erkinin korunmasının Hong Kong'un refah ve istikrarının yanı sıra 7 milyonun üzerindeki nüfusunun çıkarlarının da korunması demek olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 1 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi'den, 'Hong Kong'un Yurtseverlerce Yönetilmesi' İlkesine Vurgu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi'den, "Hong Kong'un Yurtseverlerce Yönetilmesi" İlkesine Vurgu - Son Dakika
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