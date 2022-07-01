Xi, yönetim erkinin korunmasının Hong Kong'un refah ve istikrarının yanı sıra 7 milyonun üzerindeki nüfusunun çıkarlarının da korunması demek olduğunu sözlerine ekledi.

Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümü kutlamaları ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin altıncı dönem hükümetinin göreve başlama töreni için düzenlenen toplantıda konuşan Xi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ni yönetme erkinin yurtseverlerin elinde olmaya devam etmesinin Hong Kong'un uzun vadeli istikrarı ve güvenliği açısından hayati önemde olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 1 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Xi'den, 'Hong Kong'un Yurtseverlerce Yönetilmesi' İlkesine Vurgu - Son Dakika

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