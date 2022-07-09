Xi, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Diledi - Son Dakika
Üye Girişi

Xi, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Diledi

09.07.2022 11:50
Xi, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Diledi

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cumartesi günü Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya eski Başbakan Shinzo Abe'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cumartesi günü Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya eski Başbakan Shinzo Abe'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı gönderdi. Xi; Çin hükümeti, halkı ve kendi adına, Abe'nin ani ve talihsiz ölümü nedeniyle derin taziyelerini ifade etti ve Abe'nin ailesine en içten başsağlığı dileklerini sundu. Xi, Abe'nin görev süresi boyunca Çin-Japonya ilişkilerini geliştirmek için çaba gösterdiğine ve bu yolda olumlu katkılarda bulunduğuna dikkat çekti. Xi, Abe ile Çin ve Japonya arasında yeni çağın ihtiyaçlarını karşılayan bir ilişki kurma konusunda önemli bir uzlaşmaya vardıklarını hatırlatarak Abe'nin ani vefatından derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. Çin Cumhurbaşkanı, iki ülke arasında imzalanan dört siyasi belgede belirlenen ilkeler doğrultusunda Çin ve Japonya arasında iyi komşuluk, dostane ilişkiler ve işbirliğini geliştirmeye devam etmek için Başbakan Kishida ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Yine Cumartesi günü, Xi ve eşi Profesör Peng Liyuan, Abe'nin eşi Akie Abe'ye taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini ifade etti.

YORUMLAR
500
Çin, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Ailesine Taziyelerini Sundu Çin, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Ailesine Taziyelerini Sundu Asya borsaları Çin hariç yükseldi Asya borsaları Çin hariç yükseldi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Diledi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:48 Sivas'ta çocuklar kesilen kurbanı en ön sıradan izlediler: Korkuları yüzlerine yansıdı!
11:45 Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı
11:43 Tokyo Camisi Müslümanlarla doldu taştı! Kalabalık cemaat nedeniyle bayram namazı iki kez kılındı
11:40 Savcı Sayan, akaryakıt istasyonlarının zam fırsatçılığına tepki gösterdi: Devlet bunun hesabını sormalı
11:38 Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi
11:34 Sahibinden kaçan koç hastane bahçesini karıştırdı!
11:33 Semti birbirine katan taciz iddiaları! Biri yolda gördüğü kadının fotoğrafını çekti, diğeri komşusunun çocuğunu istismar etti
11:31 Yürek parçalayan vicdansızlık! Yaralı yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler
11:29 Milyonların merakla beklediği EYT'de takvim belli oldu! 2023'den itibaren kademeli emeklilik geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 12:12:00. #1.12#
SON DAKİKA: Xi, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement