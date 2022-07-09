Xi, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Diledi

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cumartesi günü Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya eski Başbakan Shinzo Abe'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı gönderdi. Xi; Çin hükümeti, halkı ve kendi adına, Abe'nin ani ve talihsiz ölümü nedeniyle derin taziyelerini ifade etti ve Abe'nin ailesine en içten başsağlığı dileklerini sundu. Xi, Abe'nin görev süresi boyunca Çin-Japonya ilişkilerini geliştirmek için çaba gösterdiğine ve bu yolda olumlu katkılarda bulunduğuna dikkat çekti. Xi, Abe ile Çin ve Japonya arasında yeni çağın ihtiyaçlarını karşılayan bir ilişki kurma konusunda önemli bir uzlaşmaya vardıklarını hatırlatarak Abe'nin ani vefatından derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. Çin Cumhurbaşkanı, iki ülke arasında imzalanan dört siyasi belgede belirlenen ilkeler doğrultusunda Çin ve Japonya arasında iyi komşuluk, dostane ilişkiler ve işbirliğini geliştirmeye devam etmek için Başbakan Kishida ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Yine Cumartesi günü, Xi ve eşi Profesör Peng Liyuan, Abe'nin eşi Akie Abe'ye taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini ifade etti.