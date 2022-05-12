Xi, Filipinler Cumhurbaşkanı Marcos'a Tebrik Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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Xi, Filipinler Cumhurbaşkanı Marcos'a Tebrik Mesajı Gönderdi

12.05.2022 11:39
Xi, Filipinler Cumhurbaşkanı Marcos'a Tebrik Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Ferdinand Romualdez Marcos'a Filipinler Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle bir tebrik mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Ferdinand Romualdez Marcos'a Filipinler Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle bir tebrik mesajı gönderdi. Xi, Çin ve Filipinler'in deniz üzerinden komşu olduklarını ve iyi günde de kötü günde de dost olduklarını söyledi. Son yıllarda her iki tarafın ortak çabasıyla ikili ilişkilerin güçlendirildiğini ve geliştirildiğini belirten Xi, bunun her iki ülkenin halkına fayda sağladığını, bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Filipinler, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Xi, Filipinler Cumhurbaşkanı Marcos'a Tebrik Mesajı Gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Xi, Filipinler Cumhurbaşkanı Marcos'a Tebrik Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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