Xi, Gençlik Birliğinin İleri Düzeydeki Doğasını Korumak İçin Öz Reformunun Önemini Vurguladı - Son Dakika

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü yaptığı açıklamasında, Çin Komünist Gençlik Birliği'ni (ÇKGB), Çin Komünist Partisi'ni (ÇKP) yakından takip ederek çağa ayak uyduran gelişmiş bir örgüt konumunu devam ettirmek amacıyla öz reformunu yapma cesaretine sahip olmaya çağırdı. Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, ÇKGB'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü için Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen bir törene hitaben yaptığı konuşmada açıklamalarda bulundu.

Xi, ÇKGB'nin partinin liderliğini bütün alanlardaki çalışmalarının her sürecinde uygulamasını, Çin karakterli sosyalizm halk örgütlerinin gelişim yolunu izlemesini ve reformunu daha da artırmasını istedi. Xi, ÇKGB'nin genç kesimin çalışma ve hayatındaki yeni değişikliklerin ışığında taban örgütlerinin yeni modellerini keşfetmesi, vatanseverlik ve sosyalizm bayrağını korumada gençlik ve öğrenci federasyonlarının başını çekmesi ve gençlik vatansever birleşik cephesini sürekli sağlamlaştırması ve genişletmesi gerektiğini söyledi. Çin Cumhurbaşkanı Xi, ÇKGB'nin kendi kendini yapılandırmasına dair güçlendirme ihtiyacını da vurguladı.