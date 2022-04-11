Xi, Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında "Çin Tohumlarının" Hayati Rolünü Vurguladı - Son Dakika
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Xi, Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında "Çin Tohumlarının" Hayati Rolünü Vurguladı

11.04.2022 12:14
Xi, Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında "Çin Tohumlarının" Hayati Rolünü Vurguladı

SANYA, 11 Nisan (Xinhua) — Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Sanya şehrinde bir tohum laboratuvarını ziyaret eden Xi, Çin'in gıda güvenliğinin ancak tohum kaynaklarının sıkı bir şekilde kendi ellerinde tutulduğunda korunabileceğini söyledi. Xi, "Çin'in tohum kaynaklarının kendi kendini desteklemesini ve daha iyi kontrol altında tutulmasını sağlamak için tohum teknolojisinde ülkenin kendi kaynaklarına dayanması sağlanmalıdır" […]

Xi, Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında

SANYA, 11 Nisan (Xinhua) — Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Sanya şehrinde bir tohum laboratuvarını ziyaret eden Xi, Çin'in gıda güvenliğinin ancak tohum kaynaklarının sıkı bir şekilde kendi ellerinde tutulduğunda korunabileceğini söyledi. Xi, "Çin'in tohum kaynaklarının kendi kendini desteklemesini ve daha iyi kontrol altında tutulmasını sağlamak için tohum teknolojisinde ülkenin kendi kaynaklarına dayanması sağlanmalıdır" dedi. İlgili çalışmanın stratejik önemini vurgulayan Xi, aralarında Yuan Longping'in de bulunduğu eski nesil bilim insanlarının ve araştırmacılarının ruhunun yaşatılması çağrısında bulundu. Xi ayrıca, ülkenin tohum endüstrisini geliştirmek için sürekli çaba gösterilmesini istedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Xi, Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında 'Çin Tohumlarının' Hayati Rolünü Vurguladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Xi, Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında "Çin Tohumlarının" Hayati Rolünü Vurguladı - Son Dakika
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