Xi, Güzel Çin'in İnşası İçin Çaba Gösterilmesini İstedi - Son Dakika
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Xi, Güzel Çin'in İnşası İçin Çaba Gösterilmesini İstedi

06.06.2022 21:52
Xi, Güzel Çin'in İnşası İçin Çaba Gösterilmesini İstedi

SHENYANG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazar günü yaptığı çağrıda, insanlığın ve doğanın uyum içinde birarada yaşayarak daha temiz ve daha güzel bir dünyanın inşasına birlikte katkıda bulunduğu güzel bir Çin inşa edilmesi için çaba gösterilmesini istedi.

SHENYANG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazar günü yaptığı çağrıda, insanlığın ve doğanın uyum içinde birarada yaşayarak daha temiz ve daha güzel bir dünyanın inşasına birlikte katkıda bulunduğu güzel bir Çin inşa edilmesi için çaba gösterilmesini istedi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi'nin bu açıklamaları, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletindeki Shenyang'da düzenlenen Çevre Günü Ulusal Etkinliği'ne gönderdiği bir kutlama mektubunda yer aldı.

Xi, ekolojik çevrenin, insanların hayatta kalmasının ve gelişmesinin temeli olduğunu ve sağlıklı bir çevrenin korunmasının tüm ülkelerdeki insanların ortak arzusu olduğunu söyledi. Xi, ÇKP'nin 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana ekolojik ilerlemeye asli önem verdiğini ve temel, öncü ve uzun vadeli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, tarihi, dönüştürücü ve kapsamlı değişikliklerin başarıldığını vurguladı. Xi, modern bir sosyalist ülke inşa etmek üzere çıkılan yeni yolculukta, Çin'in ekolojik ilerlemeyi kolaylaştırma konusundaki stratejik kararlılığını sürdüreceğini, ekonomik ve sosyal kalkınmanın kapsamlı yeşil dönüşümünü teşvik edeceğini ve kirlilik kontrolü, ekolojik koruma ve iklim değişikliğine müdahale çabalarını koordine edeceğini söyledi. Xi, çevreyi korumak ve gelecek nesillere masmavi gökyüzü, yeşil arazi ve berrak su ile güzel bir vatan bırakmak için tüm topluma ortak ve sağlam eylem çağrısında bulundu.

Çin Başbakan Yardımcısı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Han Zheng de, Çevre Günü etkinliğinin açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı. Han, geniş kapsamlı yeşil dönüşümü derinleştirme ve çevre koruma ile ekonomik kalkınma konusunda koordineli ilerlemeyi teşvik etmek amacıyla çaba gösterilmesi için çağrıda bulundu. Han, Çin'in, karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü yolunda ihtiyatlı ve düzenli bir şekilde çalışacağını ve bu süreç boyunca, enerji, endüstriyel ve tedarik zincirleri, gıda ve insanların normal yaşamlarının güvenliği gibi konularda garanti sağlayacağını söyledi. Han ayrıca, tüm dünyadaki insanlara fayda sağlamak için küresel ekolojik ilerleme ve sürdürülebilir kalkınma konusunda gösterilen ortak çabaların önemini vurguladı. Çin, 2017'den bu yana her yıl Çevre Günü'nü kutlamak için ulusal bir etkinlik düzenliyor. Etkinliğin bu yılki teması "Temiz ve Güzel Bir Dünya İnşa Etmek İçin Birlikte Çalışmak" olarak belirlendi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Güzel Çin'in İnşası İçin Çaba Gösterilmesini İstedi - Son Dakika

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