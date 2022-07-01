Xi, "tek ülke, iki sistem" politikasına ve Hong Kong'un anayasal konumuna uyan HKSAR'ın demokratik sisteminin, Hong Kong'da yaşayanların demokratik haklarını korumaya, Hong Kong'da refah ve istikrarı sürdürmeye elverişli olduğunu söyledi.

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping , Cuma günü Hong Kong 'da yaptığı açıklamada, Hong Kong'un anavatana dönüşünden beri gerçek demokrasinin tadını çıkardığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 1 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Xi: Hong Kong, Anavatana Döndükten Sonra Gerçek Demokrasinin Keyfini Sürüyor - Son Dakika

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