Xi, Hong Kong'da

HONG KONG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi Jinping, Perşembe günü öğleden sonra trenle Hong Kong'a geldi. Xi, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde bir toplantıya, ayrıca HKSAR'ın altıncı dönem yönetiminin göreve başlayacak olması nedeniyle 1 Temmuz'da düzenlenecek törene katılacak. Xi ziyaret sırasında, HKSAR'ı da denetleyecek.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Çin'in güneyindeki Hong Kong'a varışlarında kendilerini karşılayan kalabalığa el sallıyor, 30 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in güneyindeki Hong Kong'a gelişinde, Hong Konglu vatandaşları selamlarken, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıldönümü nedeniyle en iyi dileklerini sundu, 30 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)
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