HONG KONG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi Jinping , Perşembe günü öğleden sonra trenle Hong Kong 'a geldi. Xi, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde bir toplantıya, ayrıca HKSAR'ın altıncı dönem yönetiminin göreve başlayacak olması nedeniyle 1 Temmuz 'da düzenlenecek törene katılacak. Xi ziyaret sırasında, HKSAR'ı da denetleyecek.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Koruyucu Aile Günü, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Xi, Hong Kong'da - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.