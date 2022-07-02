Xi, Hong Kong'un Anavatana Dönüşünün Yıldönümü Kutlamalarına Katıldıktan Sonra Bölgeden Ayrıldı - Son Dakika
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Xi, Hong Kong'un Anavatana Dönüşünün Yıldönümü Kutlamalarına Katıldıktan Sonra Bölgeden Ayrıldı

02.07.2022 12:20
Xi, Hong Kong'un Anavatana Dönüşünün Yıldönümü Kutlamalarına Katıldıktan Sonra Bölgeden Ayrıldı

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıldönümü kutlamalarına katıldıktan sonra Cuma günü trenle Hong Kong'dan ayrıldı.

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıldönümü kutlamalarına katıldıktan sonra Cuma günü trenle Hong Kong'dan ayrıldı. West Kowloon yüksek hızlı tren istasyonunda her kesimden insanlar ve çocuklar bayraklar ve çiçekler sallayıp, şarkılar söyleyerek cumhurbaşkanını uğurladı. Xi ve eşi Peng Liyuan da kalabalığa el salladı. Hong Kong'a Perşembe günü öğleden sonra gelen, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, burada kutlamalara katıldı, çeşitli sektörlerden temsilcilerle bir araya geldi ve Hong Kong'u denetledi.

Xi Cuma sabahı, Hong Kong'un anavatana dönüşünün yıldönümüne ilişkin bir toplantıya ve HKSAR altıncı dönem hükümetinin göreve başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı toplantıda yaptığı konuşmada, tüm Hong Kong halkına içten selamlarını iletirken, HKSAR'ın yeni göreve başlayan altıncı dönem idari amiri John Lee'yi, HKSAR'ın altıncı dönem hükümetindeki diplomatik yetkilileri ve Yürütme Konseyi üyelerini tebrik etti. Hong Kong'un anavatana dönüşünün Hong Kong tarihinde yeni bir dönem açtığını belirten Xi, Hong Kong'daki "tek ülke, iki sistem" ilkesinin uygulanmasında ulaşılan başarının herkes tarafından tanındığını kaydetti. Xi, "tek ülke, iki sistem" politikasının eksiksiz ve inançlı şekilde uygulanması, hem merkezi yetkililer tarafından genel yargı yetkisinin, hem de özel idari bölgede yüksek derecede özerklik sağlanması, "Hong Kong'u vatanseverler yönetir" ilkesinin uygulanması ve Hong Kong'un eşsiz statüsü ve gücünün korunması gereğini vurguladı.

Gelecek beş yılın Hong Kong'un çığır açmak ve kalkınma başlatması açısından önemli olduğunun altını çizen Xi, Hong Kong'daki yönetimi iyileştirme, kalkınmanın ivmesini güçlendirme, insanların yaşamlarındaki güçlükleri giderme ile uyum ve istikrarı koruma amaçlı çabalara olan umutlarını dile getirdi. Xi temasları çerçevesinde sırasıyla Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Leung Chun-ying, HKSAR 5. Dönem İdari Amiri Carrie Lam ve göreve yeni başlayan John Lee ile görüştü. Ayrıca HKSAR'ın yürütme, yasama ve yargı organlarından üst düzey isimler, yerel ileri gelenler, HKSAR disiplin hizmetlerinden temsilciler ile görüşen Xi, Hong Kong'daki merkezi hükümet yetkilileri ile ana kara kuruluşları ve kurumlarının Hong Kong şubelerinden üst düzey yöneticilerini ziyaret etti. Xi, HKSAR'daki Çin Halk Kurtuluş Ordusu Garnizonu'nu da denetledi. Xi, Hong Kong Bilim Parkı'nı gezerken de, araştırmacılar ve yenilikçi girişimlerin gençlik temsilcileriyle sıcak görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Xi, kutlamalar için Hong Kong'da bulunan Makao Özel İdari Bölgesi İdari Amiri Ho Iat Seng ile de görüştü.

YORUMLAR
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İngiltere ve ABD, Hong Kong'un Çin'e devrinin 25. yıl dönümünde Pekin'i eleştirdi İngiltere ve ABD, Hong Kong'un Çin'e devrinin 25. yıl dönümünde Pekin'i eleştirdi Fotoğraf: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi İdari Amiri ile Görüştü Fotoğraf: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi İdari Amiri ile Görüştü
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Hong Kong'un Anavatana Dönüşünün Yıldönümü Kutlamalarına Katıldıktan Sonra Bölgeden Ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Hong Kong'un Anavatana Dönüşünün Yıldönümü Kutlamalarına Katıldıktan Sonra Bölgeden Ayrıldı - Son Dakika
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