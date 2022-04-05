Xi, İkinci Kez Sırbistan Cumhurbaşkanı Seçilen Aleksandar Vucic'i Kutladı - Son Dakika
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Xi, İkinci Kez Sırbistan Cumhurbaşkanı Seçilen Aleksandar Vucic'i Kutladı

05.04.2022 20:11
Xi, İkinci Kez Sırbistan Cumhurbaşkanı Seçilen Aleksandar Vucic'i Kutladı

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Xi mesajında, Çin ile Sırbistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın son yıllarda, iki tarafın da siyasi anlamda karşılıklı sağlam güvene ve verimli ikili pratik işbirliğine tanık olmasıyla güçlü kalkınma ivmesini koruduğunu ifade etti. Çin Cumhurbaşkanı, bir yüzyılda görülmeyen büyük küresel değişimlerle karşı karşıya kalan iki tarafın birbirine sıkı sıkıya saygı duyduğunu, […]

Xi, İkinci Kez <a class='keyword-sd' href='/sirbistan/' title='Sırbistan'>Sırbistan</a> Cumhurbaşkanı Seçilen Aleksandar Vucic'i Kutladı

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Xi mesajında, Çin ile Sırbistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın son yıllarda, iki tarafın da siyasi anlamda karşılıklı sağlam güvene ve verimli ikili pratik işbirliğine tanık olmasıyla güçlü kalkınma ivmesini koruduğunu ifade etti. Çin Cumhurbaşkanı, bir yüzyılda görülmeyen büyük küresel değişimlerle karşı karşıya kalan iki tarafın birbirine sıkı sıkıya saygı duyduğunu, birbirine eşit davrandığını ve insanlık için ortak bir geleceği olan bir topluluk inşa etmek için el ele vererek, uluslararası eşitlik ve adaletin korunmasına olumlu katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Çin-Sırbistan ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini belirten Xi ayrıca, Cumhurbaşkanı Vucic ile olan iyi iş ilişkisi ve dostluğuna da değer verdiğini belirtti. Xi, iki ülke ve halklarına fayda sağlayacak şekilde, stratejik iletişimi güçlendirmek, siyasi karşılıklı güveni pekiştirmek, tüm alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletip derinleştirmek ve Çin-Sırbistan ilişkilerini yeni başarılara yönlendirmek için Cumhurbaşkanı Vucic ile çalışmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Xi, İkinci Kez Sırbistan Cumhurbaşkanı Seçilen Aleksandar Vucic'i Kutladı - Son Dakika


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