Xi, İngiliz Öğrencilerin İklim Değişikliği Konulu Mektubuna Cevap Verdi - Son Dakika

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İngiltere'deki Francis Holland Okulu'ndaki ilkokul öğrencilerinin iklim değişikliği üzerine gönderdiği mektuba kısa süre önce yanıt verdi. Mektubunda, Dünya'nın büyük bir aile olduğuna ve insan ırkının bir topluluğa ait olduğuna işaret eden Xi, iklim değişikliğinin tüm insanlığa yönelik ortak bir zorluk olduğunu ve insanlığın bu meselenin üstesinden gelmek için işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Xi, Çin halkının antik zamanlardan beridir doğaya saygı duyduğunu ve onu sevdiğini hatırlattı. İklim değişikliğiyle mücadeleye büyük önem atfettiğini kaydeden Xi, "berrak sular ve bereketli dağların paha biçilemez varlıklar olduğunu" her zaman vurguladığını ve bunun günümüz Çin'inde geniş destek gören bir görüş olduğunu ifade etti.

Xi, Çin'in tüm topluma sanki kendi gözlerini koruyormuş gibi doğayı koruma ve doğal çevreyi muhafaza etme ile güzel bir Çin inşa etmek için yeşil kalkınmayı aktif şekilde daha da ileri taşıma çağrısı yaptığını söyledi. Çin'in iklim değişikliğiyle mücadele için eşi benzeri görülmemiş adımlar attığını ve kayda değer bir ilerleme kaydettiğini ifade eden Xi, ülkenin başarılarını daha da artıracağını da sözlerine ekledi. Çin'deki çeşitli türden ve tüm seviyelerden okulların ekolojik medeniyet eğitimine büyük önem atfettiğini belirten Çin Cumhurbaşkanı, ülkedeki öğrencilerin hayatlarındaki önemsiz şeylerden başlayarak enerjinin ve çevrenin korunmasına dair iyi alışkanlıklar geliştirdiğini ve hem yeşil hem de düşük karbonlu bir hayat yaşamayı öğrendiklerini ifade etti.

Xi, mektubunda İngiliz öğrencilerin her zaman Çin'i memnuniyetle ziyaret edebileceğini, dünyanın en büyük rüzgar ve güneş enerjisi tesislerinin yanı sıra en geniş insan yapımı ormanı ile tablo gibi milli parkları gezebileceğini söyledi. Çin Cumhurbaşkanı, aynı zamanda İngiliz öğrencileri Çin'deki yaşıtlarıyla iletişim kurmaları ve insanlık için güzel bir yuvanın aktif kurucuları olmak için yeşil kalkınmanın kalplerinde kök salması ile büyümesine izin vermeleri yönünde cesaretlendirdi. Londra'da bulunan Francis Holland Okulu, kız öğrencilere yönelik uluslararası bir eğitim kurumu. Diğer ülkelerle aktif bir etkileşim içerisinde olan okul, öğrencilerini de çevrenin korunması ve iklim değişikliği meselesine önem vermeye teşvik ediyor. Kısa süre önce okulun dördüncü sınıf öğrencileri iklim değişikliği konusuna olan ilgilerini göstermek için Xi'ye bir mektup yazmıştı.