Xi, İnsanların Hayatlarını ve Sağlığını Korumak İçin Birlikte Çalışma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Xi, İnsanların Hayatlarını ve Sağlığını Korumak İçin Birlikte Çalışma Çağrısı Yaptı

21.04.2022 11:37
Xi, İnsanların Hayatlarını ve Sağlığını Korumak İçin Birlikte Çalışma Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü yaptığı konuşmada, insanların hayatlarını ve sağlığını korumak için birlikte çalışma ihtiyacını vurguladı.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü yaptığı konuşmada, insanların hayatlarını ve sağlığını korumak için birlikte çalışma ihtiyacını vurguladı. Xi, Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Konferansı'nın açılış töreninde video aracılığıyla yaptığı açılış konuşmasında "Güvenlik ve sağlık, insani gelişme ve ilerlemenin ön şartıdır" ifadelerini kullandı. Çin Cumhurbaşkanı, insanlığın Kovid-19 pandemisine karşı nihai zaferini elde etmesi için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Xi, pandemiyle mücadelede güçlü bir uluslararası sinerji oluşturmak amacıyla ülkelerin birbirini desteklemesi, müdahale önlemlerini daha iyi bir şekilde koordine etmesi ve dünya genelinde halk sağlığı yönetiminin geliştirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Xi, "Kovid aşılarının dünya genelinde kamu malı olmasını ve gelişmekte olan ülkelerde erişilebilirliğini ve satın alınabilirliğini sağlamalıyız" dedi. Çin'in 120'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşa 2,1 milyar doz aşı sağladığını hatırlatan Xi, Çin'in taahhütlerini aşıların yurtdışına dağıtımı ya da yurtdışında üretilmesi gibi somut eylemlerle yerine getirdiğini söyledi. Xi, bağışıklık kazandırma açığını kapatma çabalarının bir parçası olarak, Çin'in Afrika'ya 600 milyon, ASEAN ülkelerine ise 150 milyon doz aşı bağışı taahhüdünü de yerine getireceğini ifade etti.

Xi, İnsanların Hayatlarını ve Sağlığını Korumak İçin Birlikte Çalışma Çağrısı Yaptı

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Kaynak: Xinhua

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