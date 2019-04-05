Son Dakika Haberleri: Xi Jinping'den ABD'ye "Stratejik Liderlik" Çağrısı

Xi Jinping'den ABD'ye "Stratejik Liderlik" Çağrısı

15 dakika önce

– Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı mektupta stratejik liderliğin önemine dikkat çekerek, "İki ülkenin ekonomik ve ticari ekibinin ticari müzakereleri yakın bir zamanda tamamlamasını ve bir anlaşma metni üzerinde fikir birliği sağlamasını umuyorum" dedi.

Xi Jinping'den ABD'ye
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı mektupta stratejik liderliğin önemine dikkat çekerek, "İki ülkenin ekonomik ve ticari ekibinin ticari müzakereleri yakın bir zamanda tamamlamasını ve bir anlaşma metni üzerinde fikir birliği sağlamasını umuyorum" dedi.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He'nin Trump'a teslim ettiği mektupta Jinping, ticaret anlaşmasının "karşılıklı saygı ve fayda" prensibine bağlı olarak oluşturulması gerektiğini belirtti. Jinping ayrıca, Pekin ve Washington ilişkilerinin, hem ABD hem de Çin halkının iyiliği için "sağlıklı ve istikrarlı" bir şekilde devam etmesini umduğunu vurgularken, söz konusu ilişkinin sağlanması için "stratejik liderliğin gerekliliğine" dikkat çekti.

Trump, Perşembe günü ticari ilişkilere ilişkin yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir ticaret anlaşması oluşturulması için sürdürülen müzakerelerin "iyi gittiğini fakat ticaret anlaşmasının "henüz hazır olmadığını" söylemişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:13 Kaynak: DHA

Donald Trump, Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Conor McGregor'dan Ringlere Dönüş Sinyali Ayrılık Haberlerine Kerem Bürsin Son Noktayı Koydu! AK Parti'den ABD'ye Seçim Tepkisi: Kınıyoruz! Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:28:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Xi Jinping'den ABD'ye "Stratejik Liderlik" Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]