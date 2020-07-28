Xi Jinping: Dünya Bankası Çin'in esin kaynağı oldu

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in her zaman "çok taraflılığı" savunduğunu vurguladı ve Dünya Bankası'nın ülkesi için esin kaynağı olması nedeniyle şanslı olduklarını vurguladı.

Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (Asian Infrastructure Investment Bank) yıllık toplantısında konuşan Xi, Dünya Bankası'nın ve diğer ortakların ülkesine erdikleri desteğin de çok değerli olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Dünya Bankası ve tüm ekonomik ortaklarımızla daha güçlü ve daha yakın ilişkiler kurup geliştirmeye er zaman hazırız ve bu ilişkilerden verimli sonuçlar almayı umuyoruz. Bu durumda, normalleşme sürecinde tüm ortaklarımıza cesaret ve dayanıklılık diliyorum."Çin hükümetinin önerisiyle 2016 yılı Ocak ayında faaliyete geçen 48 üyeli Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya-Pasifik bölgesinde altyapı kurulması ve geliştirilmesinin desteklenmesini finanse ediyor.