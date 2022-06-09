Xi, Julius Nyerere Liderlik Okulu'ndaki Kadro Çalıştayı Katılımcılarından Gelen Mektuba Yanıt Verdi - Son Dakika
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Xi, Julius Nyerere Liderlik Okulu'ndaki Kadro Çalıştayı Katılımcılarından Gelen Mektuba Yanıt Verdi

09.06.2022 22:34
Xi, Julius Nyerere Liderlik Okulu'ndaki Kadro Çalıştayı Katılımcılarından Gelen Mektuba Yanıt Verdi

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çarşamba günü Mwalimu Julius Nyerere Liderlik Okulu'nda düzenlenen Güney Afrika'nın Eski Kurtuluş Hareketleri Öncü Kadroları Çalıştayı 2022'nin tüm katılımcılarından gelen mektubu yanıtladı.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çarşamba günü Mwalimu Julius Nyerere Liderlik Okulu'nda düzenlenen Güney Afrika'nın Eski Kurtuluş Hareketleri Öncü Kadroları Çalıştayı 2022'nin tüm katılımcılarından gelen mektubu yanıtladı. Xi mektubunda, çalıştayın başarılı şekilde düzenlendiğini bilmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Xi, çalıştayda katılımcıların, bir iktidar partisinin yeni dönemde ülkesini kalkındırmak için nasıl yönlendirmesi gerektiği ve bunu nasıl sürdüreceği gibi önemli konuları ele aldığını, birbirlerinden bir şeyler öğrendiklerini ve söz konusu başlıkları daha iyi kavradıklarını belirtti. Xi, ulusal kalkınma, canlanma ve insanların mutluluğunun gerçekleşmesi için nesiller boyu sürekli çaba gerektiğine işaret etti.

Daha iyi bir dünya kurmanın ülkeler arasında alışverişi ve karşılıklı öğrenmeyi gerektirdiğini vurgulayan Xi, katılımcıların, çağın öncüsü ve okulun asıl amacı olan ulusal canlanmanın temeli olmaya kararlı olduklarını belirtti. Gençliğin her zaman hayalleri olduğunu kaydeden Xi, katılımcıların öğrendiklerini en iyi şekilde yerine getirmelerini, sıkı çalışmaya devam etmelerini, ayrıca ulusal canlanma ve Afrika'nın canlanmasına yönelik hayallerini gerçekleştirme yolunda gençlik hırslarına sarılmalarına yönelik umudunu dile getirdi. Xi, Çin ve Afrika'nın, iyi günde kötü günde birlikte olan, ortak bir geleceğe sahip bir topluluğa ait olduğunu ve Çinli ve Afrikalı insanlar arasında uzun vadeli dostluk olması umudunun genç nesillerde yattığını belirtti. Xi, katılımcıların bu dönemin kendilerine emanet ettiği sorumluluk ve misyonu gönüllü olarak omuzlamalarını, Çin-Afrika dostluğu gayesinde aktif rol almalarını, Çin-Afrika dostluk ve işbirliği ruhunu ileri taşıyıp, gelecek nesillere aktarmasını ve ortak geleceğe sahip yüksek kaliteli bir Çin-Afrika toplumunun inşasına katkıda bulunmalarını umduğunu ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Julius Nyerere Liderlik Okulu'ndaki Kadro Çalıştayı Katılımcılarından Gelen Mektuba Yanıt Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Julius Nyerere Liderlik Okulu'ndaki Kadro Çalıştayı Katılımcılarından Gelen Mektuba Yanıt Verdi - Son Dakika
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