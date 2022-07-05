Xi Kalkınmanın Uluslararası Gündemde Öne ve Merkeze Konulması İçin Çağrıda Bulundu

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in kalkınmayı uluslararası gündemde öne ve merkeze koymak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Xi açıklamasını, Beijing'deki düşünce kuruluşu ve medya temsilcilerinin katıldığı küresel kalkınma konulu bir foruma gönderdiği tebrik mektubunda yaptı. Xi, şu anda dünyayı büyük değişikliklerin ve şiddetli pandeminin toplam etkilerinin vurduğunu, küresel ekonomik toparlanmanın kırılgan olduğunu ve genişleyen bir Kuzey-Güney uçurumu bulunduğunu söyledi.

"Dünya yeni bir türbülans ve dönüşüm dönemine girerken kalkınmayı teşvik etmek insanlığın karşı karşıya olduğu önemli bir konu haline geldi" diyen Xi, "Bu nedenle Çin, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni öneriyor" ifadelerini kullandı. Xi, Çin'in insan merkezli yaklaşımı desteklemek ve herkes için kapsayıcılık ve fayda sağlamak, inovasyona dayalı kalkınma ve insanla doğa arasındaki uyumu sürdürmek amacıyla diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Çin Cumhurbaşkanı, ülkesinin kalkınmayı uluslararası gündemde öne ve merkeze koymaya, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulanmasını hızlandırmaya ve daha güçlü, daha yeşil ve daha sağlıklı küresel kalkınmayı teşvik etmeye istekli olduğunu da söyledi. Xi'nin mektubu forumda, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Huang Kunming tarafından okundu ve kendisi de etkinlikte konuşma yaptı. "Küresel Kalkınma: Ortak Misyon ve Katkılar" Düşünce Kuruluşu ve Medya Forumu, Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi tarafından desteklendi.