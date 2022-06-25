Xi, Kalkınmayı Uluslararası Gündemin Merkezine Yerleştirmenin Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Xi, Kalkınmayı Uluslararası Gündemin Merkezine Yerleştirmenin Önemini Vurguladı

25.06.2022 16:34
Xi, Kalkınmayı Uluslararası Gündemin Merkezine Yerleştirmenin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Küresel Kalkınmaya dair Üst Düzey Diyalog konferansında yaptığı açıklamada, kalkınmayı uluslararası gündemin merkezine koymanın önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Küresel Kalkınmaya dair Üst Düzey Diyalog konferansında yaptığı açıklamada, kalkınmayı uluslararası gündemin merkezine koymanın önemine vurgu yaptı. Xi, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulanmaya konması ve kalkınmanın bütün insanlar tarafından değer gördüğü ve işbirliğinin tüm ülkeler tarafından ortaklaşa yürütüldüğü bir siyasi uzlaşı sağlanması yönünde çağrıda bulundu.

Xi, Kovid-19 pandemisinin son yıllarda küresel kalkınmanın kazanımlarını erozyona uğrattığını ve BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulanmasına direnç yarattığını belirtti. Kuzey ve Güney arasındaki uçurum büyümeye devam ederken, gıda ve enerji güvenliğinde de krizler yaşandı. Çin Cumhurbaşkanı, kalkınmanın, ödün vermeden kazanç arayan, maksimum düzeyde yaptırımlar uygulayan ve kasıtlı olarak bölünme ve cepheleşme yaratan bazı ülkeler tarafından siyasileştirildiğini ve marjinalleştirildiğini vurguladı. Xi, bir arada kalma ve kendilerini güçlendirme yolundaki kararlılıklarını ortaya koyan yeni pazarlar ve gelişmekte olan ülkelerle, dünya genelindeki insanların barış, kalkınma ve işbirliği için daha da güçlü beklentilere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Kalkınmayı Uluslararası Gündemin Merkezine Yerleştirmenin Önemini Vurguladı - Son Dakika

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