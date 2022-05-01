Xi, Kenya Eski Devlet Başkanı Kibaki'nin Ölümüyle İlgili Başsağlığı Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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Xi, Kenya Eski Devlet Başkanı Kibaki'nin Ölümüyle İlgili Başsağlığı Mesajı Gönderdi

01.05.2022 19:01
Xi, Kenya Eski Devlet Başkanı Kibaki'nin Ölümüyle İlgili Başsağlığı Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kenya eski Devlet Başkanı Mwai Kibaki'nin hayatını kaybetmesinin ardından Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'ya bir başsağlığı mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kenya eski Devlet Başkanı Mwai Kibaki'nin hayatını kaybetmesinin ardından Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'ya bir başsağlığı mesajı gönderdi. Xi, Perşembe günü gönderilen mesajda Kibaki'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili derin üzüntüsünü iletti ve yakınını kaybeden aile yakınlarına samimi taziyelerini sundu. Kibaki'nin Kenya'nın olağanüstü bir lideri ve Çin halkının eski bir dostu olduğunu ifade eden Xi, aynı zamanda da Çin-Kenya ilişkisini destekleyen önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Xi, Çin tarafının Çin-Kenya ilişkilerinin gelişmesine büyük önem atfettiğini ve sürekli yeni başarılar elde etmek adına Çin-Kenya kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını desteklemek için Kenya tarafıyla birlikte çalışmaya ve böylece iki ülkeye de fayda sağlamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, 1 Mayıs, Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Xi, Kenya Eski Devlet Başkanı Kibaki'nin Ölümüyle İlgili Başsağlığı Mesajı Gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Xi, Kenya Eski Devlet Başkanı Kibaki'nin Ölümüyle İlgili Başsağlığı Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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