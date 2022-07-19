Xi, Küresel Ölçekte Önemli Tarımsal Miras Sistemleri Dünya Konferansı'na Tebrik Mektubu Gönderdi

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü Küresel Ölçekte Önemli Tarımsal Miras Sistemleri Dünya Konferansı'na bir tebrik mektubu gönderdi. Xi, tarımsal mirası korumanın, uzun tarih boyunca muhteşem bir tarım medeniyeti yaratan insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Xi, Çin'in, BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından başlatılan küresel ölçekte önemli tarımsal miras sistemleri programına aktif olarak katılım sağladığını ve koruma uygulamalarını sürekli geliştirerek, devraldığı tarımsal mirası koruduğunu belirtti. Xi, Çin'in tarımsal miras sistemlerinin korunmasını güçlendirmek, bu sistemlerin ekonomik, sosyal, kültürel, ekolojik, bilimsel ve teknolojik değerlerinden daha fazla yararlanmak, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasına yardımcı olmak ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeye istekli olduğunu kaydetti. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Çin'in doğusundaki Zhejiang Eyaleti hükümetinin ortaklaşa düzenlediği Küresel Ölçekte Önemli Tarımsal Miras Sistemleri Dünya Konferansı, Pazartesi günü Zhejiang'daki Qingtian İlçesinde "Kırsal Refah için Tarımsal Miras" temasıyla başladı.