Xi, Macaristan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Katalin Novak'a Tebrik Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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Xi, Macaristan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Katalin Novak'a Tebrik Mesajı Gönderdi

11.05.2022 13:38
Xi, Macaristan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Katalin Novak'a Tebrik Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Katalin Novak'a Macaristan Cumhurbaşkanı olarak göreve başlaması nedeniyle bir tebrik mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Katalin Novak'a Macaristan Cumhurbaşkanı olarak göreve başlaması nedeniyle bir tebrik mesajı gönderdi. Çin-Macaristan ilişkilerinin gelişiminin son yıllarda üst düzeyde sürdüğünü belirten Xi, bunun sık sık gerçekleşen üst düzey temaslar, çeşitli alanlarda verimli işbirliği ile uluslararası ve bölgesel ilişkilerde sağlam işbirliğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Çin-Macaristan ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, iki ülke arasındaki siyasi karşılıklı güveni ve geleneksel dostluğu derinleştirmek amacıyla Novak ile çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Xi, Macaristan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Katalin Novak'a Tebrik Mesajı Gönderdi - Son Dakika


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