Xi, Mali Reformları İlerleterek Dijital Yönetimin İnşasını Güçlendirmenin Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Xi, Mali Reformları İlerleterek Dijital Yönetimin İnşasını Güçlendirmenin Önemini Vurguladı

20.04.2022 14:17
Xi, Mali Reformları İlerleterek Dijital Yönetimin İnşasını Güçlendirmenin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü yaptığı açıklamada, eyalet ve eyalet altı düzeydeki bölgelerde dijital yönetimin inşasının yaygınlaştırılması ve mali sistem reformlarının ilerletilmesi yönündeki çabalara vurgu yaptı.

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü yaptığı açıklamada, eyalet ve eyalet altı düzeydeki bölgelerde dijital yönetimin inşasının yaygınlaştırılması ve mali sistem reformlarının ilerletilmesi yönündeki çabalara vurgu yaptı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı da olan Xi, açıklamayı, başkanlık ettiği reform politikasını genel olarak derinleştirme amaçlı Merkez Komisyonu'nun 25. toplantısı sırasında yaptı. Toplantıda, yukarıda belirtilen konulara ilişkin çeşitli yönergeler gözden geçirilerek kabul edildi. Ayrıca, doğal kaynak varlıklarının yönetimine ilişkin görevden ayrılan yetkililerin denetimi için bir kriterler sistemi oluşturulması, bilimsel araştırma topluluğu için teşvik mekanizmasının geliştirilmesi ve inovasyona yönelik mali desteğin artırılmasına ilişkin bir çalışma planıyla ilgili yönergeler de kabul edildi. Çin'in siber alanda gücünü artırmaya yönelik ulusal bir stratejiyi tam olarak uygulama çabalarını vurgulayan Xi, hükümet yönetimi ve hizmetlerinde dijital teknolojinin geniş şekilde uygulanmasını istedi.

Xi, ulusal yönetim sisteminin modernizasyonu ve yönetim kapasitesine sağlam destek sunmak için, hükümetin dijital ve akıllı faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Yerel mali sisteme ilişkin reformlarla ilgili olarak ise Xi, güç ve sorumluluk arasında daha rasyonel bir denge, daha standart hale getirilmiş bir gelir dağılımı, mali kaynakların nispeten dengeli dağılımı ve birincil düzeyde daha güçlü bir mali güvenlik sağlamak için eyalet ve eyalet altı yönetimler arasındaki mali ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Xi, birleşik bir iç pazar inşasının hızlandırılması, temel kamu hizmetlerinin eşitlenmesinin desteklenmesi ve yüksek kaliteli kalkınmanın ilerletilmesi yönünde çağrıda bulundu. Görevden ayrılan yetkililerin doğal kaynak varlıkları yönetimiyle ilgili denetimine ilişkin kriter sistem kurulması konusunda ise Xi, söz konusu sistemin, yetkilileri doğal kaynak varlık yönetimi ve ekolojik koruma konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik etmek üzere bilimsel, standart hale getirilmiş ve makul olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Xi ayrıca, finansal sistemin yeni çağda bilim teknoloji inovasyonunun ihtiyaçlarını daha iyi karşıladığından emin olmak üzere bilim teknoloji inovasyonu için finansal hizmetlerdeki zayıf halkalara odaklanılması ve inovasyona yönelik finansal desteğin iyileştirilmesi yönünde çağrı yaptı. Xi, bilimsel ve teknolojik alanda görevli personeli potansiyelini tam olarak kullanmaya ve yeteneklerini sergilemeye teşvik etmek için, başarıların sürekli ortaya çıkmasına ve araştırma sonuçlarının etkili şekilde uygulanmasına olanak tanıyan bir inovasyon ekolojisinin kurulması çağrısında bulundu.

Xi, Mali Reformları İlerleterek Dijital Yönetimin İnşasını Güçlendirmenin Önemini Vurguladı

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Çin Halk Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Xi Jinping, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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