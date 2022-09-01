Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarına Kutlama Mektubu Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarına Kutlama Mektubu Gönderdi

01.09.2022 09:22
Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarına Kutlama Mektubu Gönderdi

Xi mektubunda CIFTIS'nin Çin'in dışa açılımını genişletmesi, işbirliğini derinleştirmesi ve inovasyonda liderlik yapmasına yönelik önemli bir platform olduğunu ve küresel hizmet sektörü ve hizmet ticaretinin gelişiminin teşvik edilmesine olumlu katkılar sağladığını söyledi.

Xi mektubunda CIFTIS'nin Çin'in dışa açılımını genişletmesi, işbirliğini derinleştirmesi ve inovasyonda liderlik yapmasına yönelik önemli bir platform olduğunu ve küresel hizmet sektörü ve hizmet ticaretinin gelişiminin teşvik edilmesine olumlu katkılar sağladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Xi, yüksek düzeyli dışa açılma, hizmet sektöründe piyasaya erişimi genişletme, sınır ötesi hizmet ticaretinde dışa açılmayı kolaylaştırma, dışa açılma platformlarının işlevlerini genişletme ve hizmet sektörü için yüksek standartlara sahip bir dışa açılma sistemi kurma çabaları yoluyla yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmeye bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti. Xi, Çin'in diğer ülkelerle birlikte çalışarak gerçek çok taraflılığı, kapsayıcılığı ve kazan-kazan işbirliğini güçlendirmeye ve küresel ekonominin toparlanmasına ivme kazandıracak açık ve paylaşımlı hizmetleri ortaklaşa teşvik etmeye hazır olduğunu vurguladı. "Daha iyi kalkınma için işbirliği, daha yeşil bir gelecek için inovasyon" temalı 2022 CIFTIS'e, Çin Ticaret Bakanlığı ve Beijing Belediye Yönetimi ortaklaşa ev sahipliği yapıyor. Fuar, 5 Eylül'e kadar açık kalacak.

YORUMLAR
500
Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı Video: Çin'de Göl Kuruyunca 400 Yıllık Taş Köprü Ortaya Çıktı Video: Çin'de Göl Kuruyunca 400 Yıllık Taş Köprü Ortaya Çıktı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarına Kutlama Mektubu Gönderdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
08:52 Beşiktaş, aradığı stoperi Finlandiya'da buldu! 28 yaşındaki Paulo Ricardo ile her konuda anlaşıldı
08:44 Dev dolu taneleri hayatı kabusa çevirdi! 20 aylık bebek yaşamını yitirdi
08:33 42 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 6. lig ekibi UD Algaida'ya transfer oldu
08:02 Konut sıkıntısını Demokrat Parti lideri Uysal'ı da vurdu! Afgan ev sahibinin sözleri sonrası evinden taşınmak zorunda kaldı
07:47 Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Bu milleti batırdın, fatura ödeme sırası sana da gelecek!
07:59 Yunan yine ağladı! NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını silindi
08:11 Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü
04:20 Yasak aşk yaşayan çiftin tartışması kanlı bitti! Evli kadın, ilişkisi olduğu adamı bıçaklayarak öldürdü
08:32 Çocuklarını görmek istedi! Eski eşi satırla kovalayıp tehditler savurdu
08:54 Feci kaza kamerada! Torununun kavgasına bakarken motosiklet çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 09:22:47. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarına Kutlama Mektubu Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement