Xi: Merkezi Hükümet, Benzersiz Statüsünü Korumasında Hong Kong'u Tam Olarak Destekliyor - Son Dakika
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Xi: Merkezi Hükümet, Benzersiz Statüsünü Korumasında Hong Kong'u Tam Olarak Destekliyor

01.07.2022 11:10
Xi: Merkezi Hükümet, Benzersiz Statüsünü Korumasında Hong Kong'u Tam Olarak Destekliyor

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü yaptığı açıklamada, merkezi hükümetin, Hong Kong'u benzersiz statüsünü uzun vadede koruma konusunda tam olarak desteklediğini söyledi.

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü yaptığı açıklamada, merkezi hükümetin, Hong Kong'u benzersiz statüsünü uzun vadede koruma konusunda tam olarak desteklediğini söyledi.

Xi, bu açıklamaları Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümünün kutlandığı toplantıda ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi altıncı dönem hükümetinin göreve başlama töreninde yaptı.

Xi, "Hong Kong'un temel çıkarları ülkenin temel çıkarlarıyla tutarlıdır ve merkezi hükümetin kalbi ile Hong Kong'daki yurttaşlarımızın kalbi her zaman birlikte atmaktadır" dedi.

Xi, merkezi hükümetin Hong Kong'u, uluslararası finans, denizcilik ve ticaret merkezi olarak rolünü sağlamlaştırmasında, özgür, açık ve sağlam iş ortamını sürdürmesinde, ortak hukuk sistemini korumasında ve dünyanın diğer ülkeleriyle sorunsuz ve uygun bağlantılarını genişletmesinde tam olarak desteklediğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 1 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi: Merkezi Hükümet, Benzersiz Statüsünü Korumasında Hong Kong'u Tam Olarak Destekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi: Merkezi Hükümet, Benzersiz Statüsünü Korumasında Hong Kong'u Tam Olarak Destekliyor - Son Dakika
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