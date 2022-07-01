Xi Merkezi Makamların Genel Yargı Yetkisinin ve Sar'daki Yüksek Derecede Özerkliğin Öneminin Altını Çizdi - Son Dakika
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Xi Merkezi Makamların Genel Yargı Yetkisinin ve Sar'daki Yüksek Derecede Özerkliğin Öneminin Altını Çizdi

01.07.2022 09:50
Xi Merkezi Makamların Genel Yargı Yetkisinin ve Sar'daki Yüksek Derecede Özerkliğin Öneminin Altını Çizdi

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Hong Kong'da yaptığı açıklamada, hem merkezi makamların genel yargı yetkisinin hem de özel idari bölgesinde (SAR) yüksek derecede özerkliğin sağlanmasının zorunlu olduğunu söyledi.

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Hong Kong'da yaptığı açıklamada, hem merkezi makamların genel yargı yetkisinin hem de özel idari bölgesinde (SAR) yüksek derecede özerkliğin sağlanmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıldönümünün kutlandığı toplantıda ve Hong Kong SAR'ın altıncı dönem hükümetinin göreve başlama töreninde konuşan Xi, merkezi makamların SAR'da yüksek derecede özerkliğin de kaynağını oluşturan SAR üzerinde genel yargı yetkisini kullandığını, aynı anda merkezi makamların yasada yer aldığı şekliyle SAR'ın sahip olduğu yüksek derecede özerkliğe tamamen saygı duyduğunu ve güçlü bir şekilde koruduğunu söyledi.

Xi, "Merkezi makamların genel yargı yetkisini zorunlu bir şekilde kullanması ve SAR'ın yüksek derecede özerkliğini desteklemek aynı politikanın ayrılmaz parçalardır ve sadece her ikisiyle birlikte SAR'ı gerçekten iyi bir şekilde yönetebiliriz" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 1 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Merkezi Makamların Genel Yargı Yetkisinin ve Sar'daki Yüksek Derecede Özerkliğin Öneminin Altını Çizdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi Merkezi Makamların Genel Yargı Yetkisinin ve Sar'daki Yüksek Derecede Özerkliğin Öneminin Altını Çizdi - Son Dakika
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