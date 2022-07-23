Xi, Mısır'ın 70. Ulusal Gününü Kutladı - Son Dakika
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Xi, Mısır'ın 70. Ulusal Gününü Kutladı

23.07.2022 16:11
Xi, Mısır'ın 70. Ulusal Gününü Kutladı

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Cumartesi günü Mısır'ın 70. ulusal günü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Cumartesi günü Mısır'ın 70. ulusal günü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Xi mesajında, Mısır'ın son yıllarda kararlılıkla bağımsızlık yolunu izlediğini, ulusal kalkınmada güçlü ilerleme kaydettiğini ve bölgesel ve küresel meselelerde önemli bir rol oynadığını kaydetti. Kendisinin ve Sisi'nin yakın zamanda düzenlenen Küresel Kalkınma Üzerine Üst Düzey Diyalog'a katıldığını hatırlatan Xi, bu etkinlikten verimli sonuç çıkması için çaba gösterdiklerini ve ortak kalkınma ve refah için dönemin güçlü bir mesajını gönderdiklerini belirtti. Çin-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, birbirlerine sıkı bir şekilde destek olmak, Kuşak ve Yol'un ortak inşasını ilerletmek, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanması konusunda işbirliği yapmak, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak ve iki ülkeye ve halklarına fayda sağlamak amacıyla yeni dönemde ortak bir gelecekle Çin-Mısır ortaklığını inşa etme hedefine doğru kararlı bir şekilde yürümek için Sisi ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Mısır'ın 70. Ulusal Gününü Kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Mısır'ın 70. Ulusal Gününü Kutladı - Son Dakika
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