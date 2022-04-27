Xi, Modern Altyapı Sisteminin Kurulması Yönünde Çaba Gösterilmesi Çağrısında Bulundu - Son Dakika

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin modern bir altyapı sistemi inşa etme sürecinde altyapı inşaatını güçlendirme yönünde her türlü çabanın gösterilmesi çağrısı yaptı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, çağrısını, başkanlık ettiği Mali ve Ekonomik İşler Merkez Komitesi'nin 11'inci toplantısında yaptı. Altyapının, ekonomik ve sosyal kalkınmada dayanak görevi gördüğünü söyleyen Xi, ülkede kalkınma ve güvenliğin koordinesi, altyapı düzeni, yapısı, işlevleri ve kalkınma modellerinin optimize edilmesi çağrısında bulundu.

Toplantıya Li Keqiang, Wang Huning ve Han Zheng de dahil olmak üzere diğer Çinli liderler de katıldı. Toplantıda, ilgili departmanlardan altyapı inşaatının hızlandırılması ve bu politikanın uygulamasındaki ilerlemeler hakkında raporlar dinlendi. Çin'in büyük bilim-teknoloji tesisleri, su koruma projeleri, ulaşım merkezleri, bilgi altyapısı ve ulusal stratejik rezervler alanlarında elde ettiği başarılarının övgü aldığı toplantıda, ülkenin altyapısının hala ulusal kalkınma ve güvenlik talebiyle uyumsuz olduğu belirtildi. Toplantıya göre, altyapı inşaatının her yönüyle güçlendirilmesi, ulusal güvenliği sağlamak, iç dolaşımı kolaylaştırmak, iç ve dış pazarların "çifte dolaşımını" kolaylaştırmak, iç talebi genişletmek ve yüksek kalitede kalkınmayı desteklemek açısından büyük önem taşıyor.

Toplantıda, ülkenin bu amaç doğrultusunda verimliliği artırma amaçlı çabalar çerçevesinde ulaştırma, enerji ve su koruma gibi alanlarda ağ tabanlı altyapı inşasını desteklemesi gerektiği belirtildi. Çin'in su yollarını planlaması, kıyı ve iç limanların inşasını iyileştirmesi ve ülke genelindeki su nakil tesislerini modernize etmesinin gerekli olduğu belirtilen toplantıda, akıllı bir şebekenin geliştirilmesi, bir dizi yeni yeşil, düşük karbonlu enerji üssünün kurulması ile petrol ve doğalgaz boru hattı ağına ince ayar yapılması gerektiği de vurgulandı. Toplantıda ayrıca, bilgi, bilim-teknoloji ve lojistik alanlarında endüstriyel güncellemeler için altyapı inşasının güçlendirilmesi ve yeni nesil süper bilgi işlem, bulut bilişim, yapay zeka platformları ve geniş bant ağlar için tesislerin inşa edilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi.

Toplantıda, ülke genelinde çok sayıda bölgesel, genel ve yük taşımacılığına ilişkin havalimanı inşa edileceği belirtilirken, kentsel kalabalıkların ulaşım entegrasyonunu teşvik etme, elverişli ve verimli şehirlerarası demiryolu ağları inşa etme ve kentsel demiryolları ile raylı taşıma sistemini geliştirme yönünde çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı. Ülkenin tarım ve kırsal alanların modernizasyonunu altyapı modernizasyonuyla desteklemesi gerektiği belirtilen toplantıda, ulusal güvenlik altyapısını destekleme ve ülkenin olağanüstü durumlarla başa çıkma becerisini artırma gereği vurguladı.

Toplantıda, altyapı inşaatına sağlanan mali desteğin artırılması konusunda, finansman kanallarının genişletilmesi yönünde çağrıda bulunulurken, kentsel altyapının yatırım ve işleyişine sosyal sermayenin katılması yönünde destek verildi. Toplantıda, ülkenin yenilik güdümlü stratejisine sadık kalması ve altyapı inşasının teknolojik bağımsızlığını desteklemek amacıyla temel teknolojilerin araştırma ve geliştirilmesine daha fazla çaba göstermesi gerektiği belirtildi. Toplantıda buna ek olarak, Mali ve Ekonomik İşler Merkez Komitesi'nin ülkenin temel ve uzun vadeli kalkınmasına ilişkin çeşitli önemli konuları derinlemesine incelediği ve stratejik olarak öncü bir rol oynadığı belirtilerek, yaptığı katkıların önemine değinildi.