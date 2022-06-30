Xi'nin Çkp'nin Geçen Yüzyıldaki Tarihsel Deneyimi Üzerine Yaptığı Konuşma Yayımlanacak

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in, ÇKP'nin geçen yüzyıldaki tarihsel deneyimini daha iyi anlama ve kullanma ihtiyacını vurgulayan konuşması yayımlanacak. Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi'nin konuşması, ÇKP Merkez Komitesi'nin önemli dergisi Qiushi Journal'ın bu yılki 13. sayısında, Cuma günü yayımlanacak. Xi konuşmayı, 19. ÇKP Merkez Komitesi'nin altıncı genel kurul toplantısında, yol gösterici ilkelerinin incelenmesi ve uygulanması konulu, eyalet ve bakanlık düzeyindeki yetkililere yönelik seminerde yapmıştı. Konuşmada, Marksizm'in Çin'in şartlarına ve zamanın gerekliliklerine adapte edilmesinin gereği vurgulanarak, Marksizm'in temel ilkelerini Çin'in gerçekleri ve ince geleneksel kültürüne uyarlamaya devam edilmesi yönünde çaba gösterilmesi istenmişti. Konuşmada, 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana ÇKP'nin, Çin toplumunun karşı karşıya olduğu temel çelişkinin, dengesiz ve yetersiz kalkınma ile insanların daha iyi bir yaşam için sürekli artan ihtiyaçları arasında kalacak şekilde geliştiğine tanık olduğu belirtildi. Konuşmada, çelişkilerin kapsamlı şekilde anlaşılmasının yanı sıra büyük sorunları ve çelişkilerin önemli yönlerinin çözümüne öncelik verildiği vurguladı. Stratejik düşünmeyi geliştirmenin önemine vurgu yapılan konuşmada, gerçeklere paralel esnek politikalar oluşturulurken, stratejilerin uygulanmasında kararlı olunması için çaba gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Tüm bölge ve departmanların, çalışmalarını ÇKP'nin teorileri, çizgisi, ilkeleri ve politikalarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtilen konuşmada, ÇKP Merkez Komitesi tarafından alınan stratejik kararların bozulmadan ve değiştirilmeden koşulsuz olarak uygulanması gerektiğinin de altı çizildi.

ÇKP'nin bir Marksist parti olarak gerçek doğasını korumanın önemine değinilen konuşmada, kendi içinde reform yapmanın anahtarının, sorunlarla doğrudan yüzleşme ve düzeltmek için sorunların özüne inme cesareti olduğu vurgulandı.

Parti tarihinin öğrenilmesi için uzun vadeli ve düzenli bir mekanizmanın gerekliliği belirtilen konuşmada, tüm partililer, ÇKP 19. Merkez Komitesi'nin altıncı genel kurulunun yol gösterici ilkelerini incelemeye ve uygulamaya odaklanmaya çağrıldı.