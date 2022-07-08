Xi'nin Hong Kong'un Anavatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü ve Hksar 6. Dönem Hükümetinin Göreve Başlama Töreni Konuşması Gel

HONG KONG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümü ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) 6. dönem hükümetinin göreve başlama töreninde yaptığı konuşma, Hong Kong'da hem geleneksel Çince hem de İngilizce olarak yayınlandı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, bu konuşmayı 1 Temmuz'da yapmıştı. Merkezi Hong Kong'da bulunan Sino United Publishing (Holding) Limited Şirketi tarafından Cuma günü basılan kitapçıklar, Hong Kong ve Makao'daki kitapçılarda satışa sunulacak.