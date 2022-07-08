Xi'nin Hong Kong'un Anavatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü ve Hksar 6. Dönem Hükümetinin Göreve Başlama Töreni Konuşması Gel - Son Dakika
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Xi'nin Hong Kong'un Anavatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü ve Hksar 6. Dönem Hükümetinin Göreve Başlama Töreni Konuşması Gel

08.07.2022 12:30
Xi'nin Hong Kong'un Anavatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü ve Hksar 6. Dönem Hükümetinin Göreve Başlama Töreni Konuşması Gel

HONG KONG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümü ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) 6. dönem hükümetinin göreve başlama töreninde yaptığı konuşma, Hong Kong'da hem geleneksel Çince hem de İngilizce olarak yayınlandı.

HONG KONG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümü ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) 6. dönem hükümetinin göreve başlama töreninde yaptığı konuşma, Hong Kong'da hem geleneksel Çince hem de İngilizce olarak yayınlandı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, bu konuşmayı 1 Temmuz'da yapmıştı. Merkezi Hong Kong'da bulunan Sino United Publishing (Holding) Limited Şirketi tarafından Cuma günü basılan kitapçıklar, Hong Kong ve Makao'daki kitapçılarda satışa sunulacak.

YORUMLAR
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Hong Kong'un yeni baş yöneticisi John Lee, Yasama Meclisi'nde düzenlenen oturumda Hong Kong'un yeni baş yöneticisi John Lee, Yasama Meclisi'nde düzenlenen oturumda Xi Kalkınmanın Uluslararası Gündemde Öne ve Merkeze Konulması İçin Çağrıda Bulundu Xi Kalkınmanın Uluslararası Gündemde Öne ve Merkeze Konulması İçin Çağrıda Bulundu
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi'nin Hong Kong'un Anavatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü ve Hksar 6. Dönem Hükümetinin Göreve Başlama Töreni Konuşması Gel - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi'nin Hong Kong'un Anavatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü ve Hksar 6. Dönem Hükümetinin Göreve Başlama Töreni Konuşması Gel - Son Dakika
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