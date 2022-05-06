Xi'nin Özel Temsilcisi Güney Kore Cumhurbaşkanının Göreve Başlama Törenine Katılacak - Son Dakika
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Xi'nin Özel Temsilcisi Güney Kore Cumhurbaşkanının Göreve Başlama Törenine Katılacak

06.05.2022 16:59
Xi'nin Özel Temsilcisi Güney Kore Cumhurbaşkanının Göreve Başlama Törenine Katılacak

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Cuma günü, Güney Kore hükümetinin daveti üzerine Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi Wang Qishan'ın, 10 Mayıs'ta başkent Seul'de düzenlenecek Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un resmen göreve başlama...

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Cuma günü, Güney Kore hükümetinin daveti üzerine Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi Wang Qishan'ın, 10 Mayıs'ta başkent Seul'de düzenlenecek Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un resmen göreve başlama törenine katılacağını duyurdu. Sözcü Zhao, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang'ın Güney Kore'ye giden bir heyete başkanlık edeceğini söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wang Qishan, Güney Kore, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Xi'nin Özel Temsilcisi Güney Kore Cumhurbaşkanının Göreve Başlama Törenine Katılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Xi'nin Özel Temsilcisi Güney Kore Cumhurbaşkanının Göreve Başlama Törenine Katılacak - Son Dakika
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