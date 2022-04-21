Xi: Önde Gelen Ülkeler, Eşitlik, İşbirliği, İyi Niyet ve Hukukun Üstünlüğüne Saygı Göstermede Örnek Olarak Liderlik Etme - Son Dakika
Üye Girişi

Xi: Önde Gelen Ülkeler, Eşitlik, İşbirliği, İyi Niyet ve Hukukun Üstünlüğüne Saygı Göstermede Örnek Olarak Liderlik Etme

21.04.2022 10:17
Xi: Önde Gelen Ülkeler, Eşitlik, İşbirliği, İyi Niyet ve Hukukun Üstünlüğüne Saygı Göstermede Örnek Olarak Liderlik Etme

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Konferansı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada önde gelen ülkelerin eşitlik, işbirliği, iyi niyet ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermede örnek olarak liderlik etmesinin çok önemli...

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Konferansı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada önde gelen ülkelerin eşitlik, işbirliği, iyi niyet ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermede örnek olarak liderlik etmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Xi, günümüz dünyasında tek taraflılık ve aşırı şekilde kendi çıkarlarının peşinden gitme arayışlarının yanı sıra ayrıklaştırma, tedarik zincirlerini bozma ve maksimum baskı yapma uygulamalarının ve "küçük çevreler" oluşturma ya da ideolojik olarak çatışma ve cepheleşmeyi körükleme gayretlerinin başarısızlığa mahkum olacağını dile getirdi.

Xi, yaygın istişare, ortak katkı ve paylaşılan faydaları vurgulayan, insanlığın ortak değerlerini teşvik eden ve uygarlıklar arasında alışveriş ve karşılıklı öğrenmeyi savunan bir küresel yönetişim felsefesini benimseme çağrısı yaptı. Xi, "Gerçek çok taraflılığı güçlendirmemiz ve merkezinde Birleşmiş Milletler'in olduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukukla desteklenmiş uluslararası düzeni sıkı bir şekilde korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Xi: Önde Gelen Ülkeler, Eşitlik, İşbirliği, İyi Niyet ve Hukukun Üstünlüğüne Saygı Göstermede Örnek Olarak Liderlik Etme

YORUMLAR
500
Rakibi Le Pen'in İslam karşıtı vaatlerini duyan Macron çıldırdı: İç savaş çıkarır Rakibi Le Pen'in İslam karşıtı vaatlerini duyan Macron çıldırdı: İç savaş çıkarır Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Küresel Güvenlik İnisiyatifi Önerisi Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Küresel Güvenlik İnisiyatifi Önerisi

Çin Halk Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Xi Jinping, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Xi: Önde Gelen Ülkeler, Eşitlik, İşbirliği, İyi Niyet ve Hukukun Üstünlüğüne Saygı Göstermede Örnek Olarak Liderlik Etme - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Selcan Ana'nın hayatını kaybettiği Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler oldu?
10:03 Tokat'ta "dinamik görünümlü saat" alarmı: Bomba sanıldı, yollar kapatıldı
09:57 Fransa cumhurbaşkanı adayları arasında "başörtüsü" ve cami tartışması! Le Pen: Yasaklayacağım, Macron: İç savaş çıkarırsınız
09:57 Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi
09:53 İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor
09:47 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı?
09:34 1000 sivilin mahsur kaldığı Mariupol şehri hakkında konuşan Kadirov: Öğleden önce ya da öğleden sonra kontrol Rusya'ya geçecek
09:29 Gaziosmanpaşa'da patlama meydana geldi! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı
09:26 Sadakatsiz dizisinde dün akşam neler oldu? Asya ve Volkan'ı gören Derin nasıl bir plan yaptı?
08:57 Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 10:25:43. #1.11#
SON DAKİKA: Xi: Önde Gelen Ülkeler, Eşitlik, İşbirliği, İyi Niyet ve Hukukun Üstünlüğüne Saygı Göstermede Örnek Olarak Liderlik Etme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement