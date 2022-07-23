Xi, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Seçilen Wickremesinghe'yi Tebrik Etti - Son Dakika
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Xi, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Seçilen Wickremesinghe'yi Tebrik Etti

23.07.2022 13:31
Xi, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Seçilen Wickremesinghe'yi Tebrik Etti

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Ranil Wickremesinghe'ye Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı bir tebrik mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Ranil Wickremesinghe'ye Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı bir tebrik mesajı gönderdi. Xi, mesajında Çin ve Sri Lanka'nın geleneksel dostluk ilişkilerine sahip iki komşu ülke olduğuna dikkat çekti. Xi, ülkeler arasında 65 yıl önce diplomatik bağların kurulmasından bu yana, iki ülkenin her zaman karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde ikili ilişkilerin geliştirilmesini teşvik ettiğini ve büyük ve küçük ülkeler arasında dostane etkileşimler ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine örnek teşkil ettiğini söyledi.

Xi, Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana Çin ve Sri Lanka'nın geleneksel dostluklarını daha da güçlendirerek birlik içinde bir duruş sergilediklerini ve birbirlerine yardım ettiklerini belirtti. Xi, Cumhurbaşkanı Wickremesinghe'nin liderliğinde Sri Lanka'nın geçici zorlukların üstesinden kesinlikle geleceğine ve ekonomik ve sosyal iyileşme sürecini ileriye taşıyacağına inandığını vurguladı. Çin-Sri Lanka ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirten Xi, kapasitesinin izin verdiği ölçüde Cumhurbaşkanı Wickremesinghe ve Sri Lanka halkına destek ve yardım sağlamak istediğini söyledi. Çin Cumhurbaşkanı, iki tarafın, geleneksel dostluklarını ilerletmesini, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmesini ve karşılıklı samimi yardım ve kalıcı dostluk içeren stratejik işbirliği ortaklığını sürekli olarak ilerletmesini umduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Seçilen Wickremesinghe'yi Tebrik Etti - Son Dakika

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