Xi, Ta Kung Pao Gazetesini, Kuruluşunun 120. Yıldönümünde Tebrik Etti - Son Dakika
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Xi, Ta Kung Pao Gazetesini, Kuruluşunun 120. Yıldönümünde Tebrik Etti

12.06.2022 19:27
Xi, Ta Kung Pao Gazetesini, Kuruluşunun 120. Yıldönümünde Tebrik Etti

HONG KONG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hong Kong merkezli en eski Çince gazetelerden biri olan Ta Kung Pao'ya, kuruluşunun 120. yıldönümü nedeniyle tebrik mektubu gönderdi.

HONG KONG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hong Kong merkezli en eski Çince gazetelerden biri olan Ta Kung Pao'ya, kuruluşunun 120. yıldönümü nedeniyle tebrik mektubu gönderdi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, mektubunda, gazeteyi vatanseverlik geleneklerini sürdürmeye, yenilikçi bir kalkınmanın peşinden gitmeye ve "tek ülke, iki sistem" ilkelerinin istikrarlı ve sürdürülebilir uygulamaları hakkında daha görkemli bölümler yazmaya çağırdı. Ta Kung Pao'nun yüzyıldan uzun süredir Yeni Çin'in inşası, reform ve dışa açılım politikaları ile modernizasyonunda aktif rol oynadığını belirten Xi, gazetenin Hong Kong'un anavatana dönmesinin yanı sıra bölgenin refah ve istikrarının korunmasında aktif rol oynadığını vurguladı.

Xi, Ta Kung Pao'nun yeni dönemde tartışmasız şekilde olumlu görüşler yayınlayarak toplumsal uzlaşma sağlanmasına yardımcı olduğunu, böylece Hong Kong'un istikrarının korunmasına katkıda bulunduğunu, Hong Kong ve ana kara arasındaki alışverişi geliştirdiğini ve bölge sakinlerinin anavatanla daha yakın duygusal bağ kurduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Xi, gazeteyi ilham vermeye devam etmeye ve Çin'in ulusal canlanma hayalinin gerçekleşmesine daha fazla katkıda bulunmaya çağırdı. Mektup, gazetenin kuruluş yıldönümü nedeniyle Pazar günü öğleden sonra Hong Kong'da düzenlenen törenle okundu. 17 Haziran 1902'de kurulan gazete, hala dünyada çıkarılan en eski Çince gazete olma özelliği taşıyor. Hong Kong Ta Kung Wen Wei Medya Grubu ile 2016 yılında birleştirilen gazete, o zamandan beri dünya genelindeki Çinli okuyuculara hizmet etmek amacıyla Hong Kong merkezli bir medya ağı oluşturmak için entegre gelişimini hızlandırmış durumda.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Ta Kung Pao Gazetesini, Kuruluşunun 120. Yıldönümünde Tebrik Etti - Son Dakika

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