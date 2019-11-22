Son Dakika Haberleri: Xi: Ticaret savaşını Çin istemedi, ama korkmuyoruz
Son Dakika Ekonomi Xi: Ticaret savaşını Çin istemedi, ama korkmuyoruz - Son Dakika Ekonomi

Xi: Ticaret savaşını Çin istemedi, ama korkmuyoruz

6 saat önce

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD ile süregelen ticaret savaşını Çin'in istemediğini, ancak gelinen noktada, ticaret savaşından korkmadıklarını vurguladı.

Xi: Ticaret savaşını Çin istemedi, ama korkmuyoruz, System.String[]

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD ile süregelen ticaret savaşını Çin'in istemediğini, ancak gelinen noktada, ticaret savaşından korkmadıklarını vurguladı.

Pekin'de Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Xi, Çin'in ABD ile 'birinci aşama' ticaret anlaşmasına varmak istediğini ve ticaret savaşından kaçınmaya çalıştığını ancak gerektiğinde misilleme yapmaktan korkmadığını vurguladı ve "Karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde 'birinci aşama' anlaşması için çalışmak istiyoruz" dedi ve ekledi: "Gerektiğinde karşı koyacağız, ancak ticaret savaşına girmemek için aktif olarak çalışıyoruz. Bu ticaret savaşını başlatmadık ve bu istediğimiz bir şey değil: "


Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Şi Cinping, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
Dolandırıcılar Kara Cuma'yı fırsat biliyor! Uzmanlar vatandaşları uyardı Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 19:57:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Xi: Ticaret savaşını Çin istemedi, ama korkmuyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]