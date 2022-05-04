Xi, Uzayın Keşfini Teşvik Ediyor ve Küresel İşbirliğini İlerletiyor - Son Dakika

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Gençlik Günü öncesi uzay istasyonu inşası üzerinde çalışan genç bir ekibe cevaben yazdığı bir mektupta, onları uzayın keşfine daha fazla katkıda bulunmaya ve uzay bilimi ve teknolojisini inovasyon yoluyla ilerletmeye çağırdı. Geçen yıllar boyunca Çin'in uzay endüstrisinin gelişimini teşvik etmek için çaba sarfeden Xi, diğer ülkelerle verimli sonuçların elde edildiği bu alandaki işbirliğini derinleştirmeyi taahhüt etti. Aşağıda Xi'nin, Çin'in uzay endüstrisini nasıl geliştirdiği ve dünyanın, tüm insanlık için gizemli evreni keşfetmede nasıl el ele verebileceği konusundaki açıklamalarından bazı önemli noktalar sıralanıyor.

6 Haziran 2017

Xi, Küresel Uzay Keşfi Konferansı'na yazdığı kutlama mektubunda Çin'in, uzay bilimi ve teknolojisindeki yeniliklerin yanı sıra uzay araştırmalarına büyük önem verdiğini ve bu başarıları insanlık için daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla kullanmak istediğini ifade etti.

6 Kasım 2018

Xi, 12. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na yazdığı bir kutlama mektubunda, Çin'in diğer ülkelerle birlikte havacılık ve uzay teknolojisinin gelişimini ilerletmeye kararlı olduğunu belirtti.Xi, fuarın küresel havacılık ve uzay teknolojisinin gelişimini güçlü bir biçimde artıracağına, uluslararası değişimleri ve işbirliğini teşvik edeceğine ve dünyanın dört bir yanındaki insanların bu alandaki başarılardan faydalanmasını sağlamaya yardımcı olacağına dair inancını dile getirdi.

14 Kasım 2018

Xi, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü için kaleme aldığı bir kutlama mektubunda, uzayın insanlığın ortak zenginliği olduğunu ve bunun da insanlığın uzayı barışçıl bir şekilde keşfetme, geliştirme ve kullanma arayışı olduğunu söyledi.Xi, Çin'in insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek ve eşitlik, karşılıklı yarar, barışçıl kullanım ve kapsayıcı kalkınma temelinde uzayda uluslararası değişimleri ve işbirliğini artırmak için dünyanın dört bir yanındaki ulusların ortak çabalarını desteklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in uzay endüstrisinin tüm insanlığa fayda sağlaması için uzay kaynaklarının rasyonel gelişimini ve kullanımını ve uzay ortamının korunmasını sürekli olarak savunduğunu kaydetti.

20 Şubat 2019

Chang'e-4 görevinin araştırma ve geliştirmesine katılan uzay bilim insanları ve mühendislerin temsilcileriyle biraraya gelen Xi, uçsuz bucaksız evreni keşfetmenin tüm insanoğlunun ortak bir hayali olduğunu söyledi.Çin, uluslararası uzay işbirliğini aktif olarak geliştiriyor ve çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla verimli işbirliği yürütüyor. Xi, Chang'e-4 görevinin tam başarısına birçok ülkenin katkıda bulunduğunu söyledi.

23 Nisan 2020

Dongfanghong-1 görevine katılan yaşlı bilim insanlarına yazdığı bir mektupta Xi, Dongfanghong-1 görevi katılımcılarının gençliklerini uzay davasına adadıkları ve hala bu yaşlarında Çin'in uzay endüstrisinin geleceğini önemsedikleri gerçeğinden derinden etkilendiğini dile getirdi. Xi, koşullar ne olursa olsun, özgüven ve sıkı çalışma ruhunun kaybolmaması gerektiğini hatırlattı.

15 Mayıs 2021

Çin'in ilk Mars keşif aracı Tianwen-1'in gezegene başarılı inişiyle ilgili kaleme aldığı bir kutlama mesajında Xi, "Bu inişle, Çin Mars'ta ilk kez bir iz bıraktı. Bu, Çin'in uzay endüstrisi gelişiminde bir başka önemli ilerlemedir" ifadelerini kullandı.

23 Haziran 2021

Xi, Shenzhou-12 uzay aracıyla uzaya gönderilen üç astronot Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo ile konuştu. Xi, "Uzay istasyonunun inşası, insanlığın uzayın barışçıl kullanımına öncü katkılarda bulunacak olan, Çin'in uzay endüstrisinde bir kilometre taşıdır" dedi.

16 Eylül 2021

Birinci Uluslararası BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS) Uygulamaları Zirvesi için yazdığı bir kutlama mektubunda Xi, Çin'in BDS'nin başarılarını tüm taraflarla paylaşmaya, küresel uydu navigasyon endüstrisinin ilerlemesini teşvik etmeye ve BDS'nin dünyaya daha iyi hizmet vermesini ve insanlığa faydalı olmasını sağlamaya istekli olduğunu kaydetti.

12 Nisan 2022

Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'nı ziyaretinde Xi, fırlatma sahasının küresel uzay gelişiminin sınırlarını ve Çin'in uzay endüstrisinin başlıca stratejik ihtiyaçlarını gözetmeye devam etmesi ve modern uzay fırlatma yeteneklerini kapsamlı bir şekilde geliştirmesi gerektiğini belirterek, alanın dünyanın önde gelen standartlarına yükseltilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.