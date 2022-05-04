Xi, Uzayın Keşfini Teşvik Ediyor ve Küresel İşbirliğini İlerletiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Xi, Uzayın Keşfini Teşvik Ediyor ve Küresel İşbirliğini İlerletiyor

04.05.2022 17:03
Xi, Uzayın Keşfini Teşvik Ediyor ve Küresel İşbirliğini İlerletiyor

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Gençlik Günü öncesi uzay istasyonu inşası üzerinde çalışan genç bir ekibe cevaben yazdığı bir mektupta, onları uzayın keşfine daha fazla katkıda bulunmaya ve uzay bilimi ve teknolojisini inovasyon yoluyla ilerletmeye çağırdı.

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Gençlik Günü öncesi uzay istasyonu inşası üzerinde çalışan genç bir ekibe cevaben yazdığı bir mektupta, onları uzayın keşfine daha fazla katkıda bulunmaya ve uzay bilimi ve teknolojisini inovasyon yoluyla ilerletmeye çağırdı. Geçen yıllar boyunca Çin'in uzay endüstrisinin gelişimini teşvik etmek için çaba sarfeden Xi, diğer ülkelerle verimli sonuçların elde edildiği bu alandaki işbirliğini derinleştirmeyi taahhüt etti. Aşağıda Xi'nin, Çin'in uzay endüstrisini nasıl geliştirdiği ve dünyanın, tüm insanlık için gizemli evreni keşfetmede nasıl el ele verebileceği konusundaki açıklamalarından bazı önemli noktalar sıralanıyor.

6 Haziran 2017

Xi, Küresel Uzay Keşfi Konferansı'na yazdığı kutlama mektubunda Çin'in, uzay bilimi ve teknolojisindeki yeniliklerin yanı sıra uzay araştırmalarına büyük önem verdiğini ve bu başarıları insanlık için daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla kullanmak istediğini ifade etti.

6 Kasım 2018

Xi, 12. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na yazdığı bir kutlama mektubunda, Çin'in diğer ülkelerle birlikte havacılık ve uzay teknolojisinin gelişimini ilerletmeye kararlı olduğunu belirtti.Xi, fuarın küresel havacılık ve uzay teknolojisinin gelişimini güçlü bir biçimde artıracağına, uluslararası değişimleri ve işbirliğini teşvik edeceğine ve dünyanın dört bir yanındaki insanların bu alandaki başarılardan faydalanmasını sağlamaya yardımcı olacağına dair inancını dile getirdi.

14 Kasım 2018

Xi, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü için kaleme aldığı bir kutlama mektubunda, uzayın insanlığın ortak zenginliği olduğunu ve bunun da insanlığın uzayı barışçıl bir şekilde keşfetme, geliştirme ve kullanma arayışı olduğunu söyledi.Xi, Çin'in insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek ve eşitlik, karşılıklı yarar, barışçıl kullanım ve kapsayıcı kalkınma temelinde uzayda uluslararası değişimleri ve işbirliğini artırmak için dünyanın dört bir yanındaki ulusların ortak çabalarını desteklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in uzay endüstrisinin tüm insanlığa fayda sağlaması için uzay kaynaklarının rasyonel gelişimini ve kullanımını ve uzay ortamının korunmasını sürekli olarak savunduğunu kaydetti.

20 Şubat 2019

Chang'e-4 görevinin araştırma ve geliştirmesine katılan uzay bilim insanları ve mühendislerin temsilcileriyle biraraya gelen Xi, uçsuz bucaksız evreni keşfetmenin tüm insanoğlunun ortak bir hayali olduğunu söyledi.Çin, uluslararası uzay işbirliğini aktif olarak geliştiriyor ve çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla verimli işbirliği yürütüyor. Xi, Chang'e-4 görevinin tam başarısına birçok ülkenin katkıda bulunduğunu söyledi.

23 Nisan 2020

Dongfanghong-1 görevine katılan yaşlı bilim insanlarına yazdığı bir mektupta Xi, Dongfanghong-1 görevi katılımcılarının gençliklerini uzay davasına adadıkları ve hala bu yaşlarında Çin'in uzay endüstrisinin geleceğini önemsedikleri gerçeğinden derinden etkilendiğini dile getirdi. Xi, koşullar ne olursa olsun, özgüven ve sıkı çalışma ruhunun kaybolmaması gerektiğini hatırlattı.

15 Mayıs 2021

Çin'in ilk Mars keşif aracı Tianwen-1'in gezegene başarılı inişiyle ilgili kaleme aldığı bir kutlama mesajında Xi, "Bu inişle, Çin Mars'ta ilk kez bir iz bıraktı. Bu, Çin'in uzay endüstrisi gelişiminde bir başka önemli ilerlemedir" ifadelerini kullandı.

23 Haziran 2021

Xi, Shenzhou-12 uzay aracıyla uzaya gönderilen üç astronot Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo ile konuştu. Xi, "Uzay istasyonunun inşası, insanlığın uzayın barışçıl kullanımına öncü katkılarda bulunacak olan, Çin'in uzay endüstrisinde bir kilometre taşıdır" dedi.

16 Eylül 2021

Birinci Uluslararası BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS) Uygulamaları Zirvesi için yazdığı bir kutlama mektubunda Xi, Çin'in BDS'nin başarılarını tüm taraflarla paylaşmaya, küresel uydu navigasyon endüstrisinin ilerlemesini teşvik etmeye ve BDS'nin dünyaya daha iyi hizmet vermesini ve insanlığa faydalı olmasını sağlamaya istekli olduğunu kaydetti.

12 Nisan 2022

Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'nı ziyaretinde Xi, fırlatma sahasının küresel uzay gelişiminin sınırlarını ve Çin'in uzay endüstrisinin başlıca stratejik ihtiyaçlarını gözetmeye devam etmesi ve modern uzay fırlatma yeteneklerini kapsamlı bir şekilde geliştirmesi gerektiğini belirterek, alanın dünyanın önde gelen standartlarına yükseltilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

YORUMLAR
500
Kolombiya Cumhurbaşkanı: Solcu Adaya Yönelik Tehditler Ciddiye Alındı Kolombiya Cumhurbaşkanı: Solcu Adaya Yönelik Tehditler Ciddiye Alındı Çin Cumhurbaşkanı Xi, Gençleri Çin'in Uzay Bilimi ve Teknolojisine Daha Fazla Katkı Yapmaya Çağırdı Çin Cumhurbaşkanı Xi, Gençleri Çin'in Uzay Bilimi ve Teknolojisine Daha Fazla Katkı Yapmaya Çağırdı

Çin Halk Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Mayıs, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Xi, Uzayın Keşfini Teşvik Ediyor ve Küresel İşbirliğini İlerletiyor - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Fotoğraf çektirirken dengesini kaybeden genç adam denize düştü: 12 saattir aranıyor
16:10 Athena Tapınağı'nın bitişiğinde bar açıldı, giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntılar kullanıldı!
16:07 Fransa bu skandalla çalkalanıyor: Kadın milletvekilinin iç çamaşırı faturası Macron'un başını yaktı
15:57 YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da kabileden taciz: Kaç kız kaç!
15:19 Antalya'da festivalde onlarca kişi ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada
15:08 Arkadaşını bacağından bıçakladı, linçten zor kurtuldu!
15:06 Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış
15:02 Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta bir haftanın belgeseli: 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
14:54 Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil!
14:38 Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 17:12:14. #1.13#
SON DAKİKA: Xi, Uzayın Keşfini Teşvik Ediyor ve Küresel İşbirliğini İlerletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement