Xi ve Hırvat Mevkidaşından Diplomatik Bağların 30. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesajları - Son Dakika
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Xi ve Hırvat Mevkidaşından Diplomatik Bağların 30. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesajları

14.05.2022 13:01
Xi ve Hırvat Mevkidaşından Diplomatik Bağların 30. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesajları

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Hırvatistan Cumhuriyeti'nden mevkidaşı Zoran Milanovic, Cuma günü iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü sebebiyle karşılıklı tebrik mesajları paylaştı.

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Hırvatistan Cumhuriyeti'nden mevkidaşı Zoran Milanovic, Cuma günü iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü sebebiyle karşılıklı tebrik mesajları paylaştı. Mesajında diplomatik ilişkilerin 30 yıl önce kurulmasından bu yana Çin ve Hırvatistan'ın her daim birbirlerine saygı duyduğunun ve eşitler ilişkisi kurduğunun altını çizen Xi, ikili ilişkilerin uluslararası iniş çıkışların testlerine dayandığını söyledi. Xi, "İki tarafın birlikte yürüttüğü bu çabalar sayesinde Çin ve Hırvatistan, sağlam karşılıklı siyasi güvenden faydalandı ve iki ülkenin de halklarına fayda sağlayan Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşasındaki işbirliklerinden olumlu sonuçlar elde etti" dedi.

Xi ve Hırvat Mevkidaşından Diplomatik Bağların 30. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesajları

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde Çin'in Shanghai şehrinden gelen kargo uçağındaki tıbbi malzemeleri indiren havalimanı çalışanları, 12 Nisan 2020. (Fotoğraf: Gao Lei/Xinhua)

Xi, Kovid-19'un sebep olduğu zorluklar karşısında Çin ile Hırvatistan'ın pandemiyle mücadele için el ele verdiğini ve yeni bir ikili dostluk hikayesi yazdığını da sözlerine ekledi. İkili ilişkilerin gelişimine büyük önem atfettiğini kaydeden Xi, diplomatik ilişkilerin 30. yıldönümünü Hırvatistan ve Çin ile halklarına fayda sağlamak amacıyla iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güveni pekiştirmek, kalkınma stratejilerindeki işbirliğini güçlendirmek ve kalkınmanın daha da artması için ikili ilişkilere ortak şekilde kılavuzluk etmek için bir fırsat olarak kullanma konusunda Cumhurbaşkanı Milanovic'le çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Xi ve Hırvat Mevkidaşından Diplomatik Bağların 30. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesajları - Son Dakika


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