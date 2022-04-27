Xi, Zanaatkarlara Yönelik İlk İnovasyon Etkileşim Konferansını Tebrik Etti - Son Dakika
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Xi, Zanaatkarlara Yönelik İlk İnovasyon Etkileşim Konferansını Tebrik Etti

27.04.2022 23:09
Xi, Zanaatkarlara Yönelik İlk İnovasyon Etkileşim Konferansını Tebrik Etti

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Beijing'de başlayan Ülkenin Zanaatkarlarına Yönelik Birinci İnovasyon Etkileşim Konferansı'na bir tebrik mektubu yolladı.

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Beijing'de başlayan Ülkenin Zanaatkarlarına Yönelik Birinci İnovasyon Etkileşim Konferansı'na bir tebrik mektubu yolladı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, yüksek kaliteli kalkınmayı desteklemek için gereken bilgi birikimi ile güce katkıda bulunma ve ülkeyi üretimde lider haline getirme stratejisini uygulama çağrısında bulundu. Xi, yaklaşan Uluslararası İşçi Günü (1 Mayıs) öncesinde kalifiye işçilere, örnek işçilere ve genel işçilere ÇKP Merkez Komitesi adına samimi kutlamalarını sundu. Xi, vasıflı işçilerin Çin'in imalat ve inovasyonunu desteklemek için önemli bir güç olduğunu vurguladı. İşçileri bugünün dünyasının getirdiği bilimsel ve teknolojik devrim ile endüstriyel dönüşümün ihtiyaçlarını karşılamaları için cesaretlendiren Xi, onlara teknik yeteneklerini sürekli artırma ve yüksek kaliteli kalkınmayı desteklemek için gereken bilgi birikimi ve güce katkıda bulunma, Çin'i üretimde lider hale getirme stratejisini uygulama ve tüm açılardan modern bir sosyalist ülke inşa etme çağrısı yaptı.

Xi, parti komiteleri ile tüm seviyelerdeki yönetimlerin sanayi işçilerinin yetiştirilmesindeki reformları derinleştirmesi ve yenilikçilik kapasitelerini tam olarak teşvik etmek için vasıflı işçilerin rollerini oynamaya önem vermesi gerektiğini söyledi. Tüm Çin Sendikaları Federasyonu tarafından düzenlenen konferans, Çinli işçilerin üstün becerilerini ve inovasyon çıktılarını gözler önüne sererken, yüksek vasıflı işçiler için bir etkileşim platformu hizmeti de görüyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Xi, Zanaatkarlara Yönelik İlk İnovasyon Etkileşim Konferansını Tebrik Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Xi, Zanaatkarlara Yönelik İlk İnovasyon Etkileşim Konferansını Tebrik Etti - Son Dakika
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