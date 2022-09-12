Çin'in Xiamen Kentinde Düzenlenen Uluslararası Fuarda 480'in Üzerinde Anlaşma İmzalandı

XİAMEN, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen 22. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda (CIFIT) 480'den fazla proje anlaşması imzalandı. Pazar günü açıklanan ön bilgilere göre anlaşmaların toplam yatırım değeri 342 milyar yuana (yaklaşık 49,5 milyar ABD doları) ulaştı. 90'dan fazla ülke ve bölgeden 800'ün üzerinde sanayi ve ticareti grubu, 4.000'den fazla şirket ve yaklaşık 60.000 iş insanı, dört günlük fuara çevrimiçi ve çevrimdışı olarak katıldı. Pazar günü sonlanan etkinlik sırasında önemli konferans ve forumlar, yatırım konuşmaları ve proje eşleştirme toplantıları düzenlendi. Fuar; dijital teknolojiler, yeşil yatırım, Kuşak ve Yol İnisiyatifi, BRICS işbirliği ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ticaret işbirliği gibi konulara odaklandı. "Küresel kalkınma: dijital fırsatları paylaşma, yeşil geleceğe yatırım" temalı büyük fuar, iki taraflı yatırım ve küresel ekonomik toparlanmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.