Çin'in Kıyı Kent Xiamen'in Brıcs Ülkeleriyle Ticareti Yüzde 20,7 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Kıyı Kent Xiamen'in Brıcs Ülkeleriyle Ticareti Yüzde 20,7 Arttı

23.08.2022 14:42
Çin'in Kıyı Kent Xiamen'in Brıcs Ülkeleriyle Ticareti Yüzde 20,7 Arttı

XİAMEN, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan bir kıyı kenti olan Xiamen'in gümrüğüne göre, kentin BRICS ülkeleriyle mal ticareti yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artışla 47,9 milyar yuana (yaklaşık 7 milyar ABD doları) çıktı.

XİAMEN, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan bir kıyı kenti olan Xiamen'in gümrüğüne göre, kentin BRICS ülkeleriyle mal ticareti yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artışla 47,9 milyar yuana (yaklaşık 7 milyar ABD doları) çıktı. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan gelişmekte olan ülkeler grubu için kullanılan BRICS kısaltması ülkelerin İngilizce adlarının baş harflerinden oluşuyor. Söz konusu dönemde Xiamen'in BRICS ülkelerine ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artışla 15,3 milyar yuan, ithalatı ise yüzde 17,5 artışla 32,6 milyar yuan olarak gerçekleşti. Xiamen'in Ocak-Temmuz döneminde Rusya, Güney Afrika ve Brezilya ile olan ithalat ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 29,8 artışla 14,8 milyar yuana, yüzde 25,4 artışla 7,3 milyar yuana ve yüzde 23,3 artışla 15,7 milyar yuana yükseldi. Sözü edilen dönemde ithal edilen başlıca mallar arasında metal cevheri ve ağır mineral kum, tarım ürünleri, kömür ve linyit yer alırken, ihracat, ağırlıklı olarak makine ve elektrikli ürünler ile işgücü yoğun ürünleri içerdi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Kıyı Kent Xiamen'in Brıcs Ülkeleriyle Ticareti Yüzde 20,7 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Kıyı Kent Xiamen'in Brıcs Ülkeleriyle Ticareti Yüzde 20,7 Arttı - Son Dakika
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