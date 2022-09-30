Çin'in Xiamen Kentinde Brıcs Kardiyovasküler Sağlık Merkezi Açıldı

XİAMEN, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletinin Xiamen kentinde, Dünya Kalp Günü dolayısıyla Perşembe günü BRICS Kardiyovasküler Sağlık İnovasyon Merkezi açıldı. Merkez, Xiamen Üniversitesi'ne bağlı Xiamen Kardiyovasküler Hastanesi'nde kuruldu. Hastanenin Genel Müdürü Wang Yan'a göre, kardiyovasküler hastalık dünyadaki bir numaralı katil. Kardiyovasküler ölüm oranını azaltmak için BRICS ülkeleri arasındaki kardiyovasküler alışverişi ve işbirliğini güçlendirmek önem taşıyor. BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan yükselen piyasalar blokunun kısaltması olarak kullanılıyor.

Wang, merkezin kardiyovasküler sağlık için uluslararası tıbbi hizmetler sağlamak, yetenek eğitimini geliştirmek ve bu ülkeler arasında akademik alışverişi teşvik etmek gibi işbirliği projelerini yürütmek amacıyla bir platform olarak hizmet vereceğini söyledi. Merkezin, Xiamen'de kardiyovasküler hastalıklar konusunda eğitim almak üzere BRICS ülkelerinden 8 ila 10 konuk akademisyeni işe alması bekleniyor. Açılış töreninde hastane, Hindistan'ın en büyük tıbbi gruplarından biri olan Apollo Hastane Grubu ile tıp teknolojisi, klinik araştırma, yetenek eğitimi, akademik değişim ve akıllı hastane alanlarında geniş kapsamlı işbirliği yapmak için bir niyet mektubu imzaladı.