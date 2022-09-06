Brıcs Endüstriyel İnovasyon Yarışması Finali Xiamen'de Başladı

XİAMEN, 6 Eylül (Xinhua) -- 2022 BRICS Endüstriyel İnovasyon Yarışması'nın organizatörü, yarışma finalinin, Salı günü Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletinin Xiamen kentinde başladığı bildirildi. BRICS; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan gelişmekte olan ülkeler grubunun kısaltması olarak kullanılıyor. Yarışmacılar; "daha güçlü, daha yeşil ve daha sağlıklı küresel kalkınma için endüstriyel inovasyon" temasıyla düzenlenen yarışmada endüstriyel internet, akıllı imalat ve yeşil kalkınma alanlarında yarışıyor. Yurtiçi ve yurtdışından katılan toplam 1.330 projeden 90'ı finale kaldı; ödül töreniyse Çarşamba günü düzenlenecek. Video bağlantısı aracılığıyla katılan jüri üyesi Pablo Machado, yarışmanın BRICS'in genç yetenekleri için açık işbirliğine yönelik yapıcı bir platform sunduğunu söyledi. 2017'de 9. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Xiamen, Aralık 2020'de Yeni Sanayi Devrimi İnovasyon Merkezi'nde BRICS Ortaklığını başlatmıştı.