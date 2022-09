Xiaohu, iki farklı rolde uluslararası bir kupa kazanan ilk League of Legends oyuncusu oldu

Dün 2021 MSI final serisini oynandı. Xiaohu ve Royal Never Give Up beş maçta DWG KIA'yı yenerek şampiyonluğu ele geçirdi. Ek olarak, ekibin deneyimli üst koridor oyuncusu ve lideri Xiaohu, iki farklı rolde uluslararası bir etkinliği kazanan ilk profesyonel League of Legends oyuncusu olarak tarihe geçti.

Xiaohu, grup aşamasından finallere kadar inanılmaz derecede iyi performans göstererek turnuvanın en iyi koridor oyuncularından biri oldu. Oracle Elixir'e göre , 23 yaşındaki oyuncu erken oyun boyunca özellikle baskındı ve ortalama 412 altın farkı ve 25 maçın ilk 10 dakikasında ortlama 10,1'lik CS farkına sahipti .

Xiaohu MSI kupasını en son kaldırdığında 2018'de takımın orta koridoruydu. Efsane nişancı Uzi alk koridoru yönetiyordu. Karsa ise takımın ormancısıydı. O zamanlar RNG, şampiyonluğu kazanmak için LCK temsilcisini devirmek zorunda kaldı. Kingzone DragonX'i dört maçta yendiler, rakipleri Khan, Peanut, Bdd, PraY ve GorillA'idi.

Maalesef LPL ekibi için 2018 RNG için son baskın oldukları yıl oldu. Ekip, sonraki iki yıl boyunca çok fazla başarı elde etmek için mücadele etti ve hayal kırıklığı yaratan 2020 sezonunun ardından Xiaohu, organizasyon için büyük bir kadro değişikliğinin bir parçası olarak üst koridora geçti. Deneyimli orta koridor oyuncuları artık rol değiştirmişken ve Uzi resmi olarak profesyonel oyunculuğu bırakınca ekip 18 yaşındaki ormancı Wei'yi ve Cryin'i takıma katarak yeni yetenekler kazandı.