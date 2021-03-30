Xiaomi 10 yılda 10 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı planlıyor

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi Communications Co. Ltd., yeni oluşturduğu akıllı elektrikli araç birimiyle, otomotiv sektörüne resmen girdiğini ve bu sektörde önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım planlandığını açıkladı.

Xiaomi'nin Salı günü yaptığı açıklamada, bu amaçla kurulacak ve CEO'luğunu Xiaomi CEO'su Lei Jun'un yapacağı şirkete başlangıçta 1.5 milyar dolar yatırım yapılacağı belirtildi.