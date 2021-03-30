Xiaomi 10 yılda 10 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı planlıyor - Son Dakika

Xiaomi 10 yılda 10 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı planlıyor

30.03.2021 14:51
Xiaomi 10 yılda 10 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı planlıyor, System.String[]

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi Communications Co. Ltd., yeni oluşturduğu akıllı elektrikli araç birimiyle, otomotiv sektörüne resmen girdiğini ve bu sektörde önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım planlandığını açıkladı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi Communications Co. Ltd., yeni oluşturduğu akıllı elektrikli araç birimiyle, otomotiv sektörüne resmen girdiğini ve bu sektörde önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım planlandığını açıkladı.

Xiaomi'nin Salı günü yaptığı açıklamada, bu amaçla kurulacak ve CEO'luğunu Xiaomi CEO'su Lei Jun'un yapacağı şirkete başlangıçta 1.5 milyar dolar yatırım yapılacağı belirtildi.

Daha önce de, Çin medyasında, başka bir Çinli akıllı telefon üreticisi olan Huawei Technologies Co.Ltd.'nin de kendi EV'lerini yapmayı hedeflediği haberleri yayınlandı.Xiaomi ve partneri Salcomp'un, 2000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak İstanbul Avcılar fabrikası geçen hafta içinde açıldı.Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye'de lokal bir partner haline gelerek bizim için kilit görevi gören bu pazarda üretime başlamamızdan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi ve ekledi: "İlk etapta giriş segmentindeki Redmi 9C modelimizi bu fabrikada üreteceğiz. Verdiğimiz tüm hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak için mi Store'larımızın sayısını da 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Sürecin başından beri desteğini esirgemeyen bakanlıklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı şekilde 2019 yılından beri bizi Türkiye'nin en sevilen telefon markalarından biri haline getiren kullanıcılarımıza da teşekkür ediyoruz."


Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Yatırım, Xiaomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Xiaomi 10 yılda 10 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı planlıyor - Son Dakika Ekonomi


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