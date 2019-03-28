Xiaomi 100w Şarj Aleti Üretiyor, Bir Telefonu 17 Dakikada Şarj Edebiliyor

Xiaomi Bir Telefonu 17 Dakikada Şarj Edebiliyor Xiaomi 100W Şarj Aleti 17 dakikada akıllı telefonları şarj edecek.

Xiaomi Bir Telefonu 17 Dakikada Şarj Edebiliyor





Xiaomi 100W Şarj Aleti 17 dakikada akıllı telefonları şarj edecek. Yeni teknoloji ne zaman kullanıma sunulacak henüz belli değil ancak bataryalardaki gelişi hızlandıracak bir süreç. Bildiğimiz gib Akıllı telefon üreticileri bataryaları daha iyi hale getiriyor ancak; hala bir buçuk gün kullanım ömrü sunan akıllı telefonlar için bir başka sorun uzun şarj süreleri.



Şarj teknolojileri hızla gelişiyor. Bunun en önemli örneklerinden birisi TNW tarafından fark edilen ve Xiaomi'nin 17 dakika içinde büyük 4.000 mAh'lik bir akıllı telefon bataryasını tamamen şarj edebilecek 100W'lık bir şarj aletine sahip olduğunu gösteren yeni bir videoyu gösterebiliriz.



Xiaomi başkanı Bin Lin, Çin sosyal medya sitesi Weibo'da yukarıda bahsettiğimiz şeyi yapan yeni şarj cihazının bir videosunu paylaştı.



Xiaomi 100W Şarj Aleti Videosu.

https://www.teknotalk.com/wp-content/uploads/2019/03/Xiaomifast-charge.mp4





(Hızlandırılmış) videoda, Xiaomi'nin adsız 100W şarj cihazının 4.000mAh batarya telefonunu 17 dakikada % 100 şarj ederken; rakiplerinden Oppo'nun rakipsiz 50W şarj cihazı yalnızca 3.700mAh bataryalı bir telefonu Yüzde 65 oranında şarj etmesini gösteriyor.



Xiaomi'nin Oppo ile bir karşılaştırma yapması tesadüf değil; Çin şirketi gördüğüm en hızlı şarj teknolojisine sahip.



Belki de daha etkileyici olan yeni Xiaomi 100W şarj aleti, yani yeni şarj cihazı, akıllı telefonu yalnızca 5 dakikada % 40'a ulaştırmayı başarıyor.



Telefonunuzu şarj etmek çok hızlı bir şekilde şarj edildiğinde, telefonunuzu şarj etmeyi unutmak küçük bir sıkıntı haline gelir. Teknoloji henüz mevcut değil, ancak Redmi şefi Lu Weibing'e göre, yakında alabileceğiniz gerçek telefonlara ulaşacak.

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