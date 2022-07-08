Xiaomi 12 Lite'ın global çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika
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Xiaomi 12 Lite'ın global çıkış tarihi belli oldu!

08.07.2022 17:00
Xiaomi 12 Lite'ın global çıkış tarihi belli oldu!

Uzunca bir süredir sızıntılarla ve iddialarla gündemden düşmeyen Xiaomi 12 Lite modelinin çıkış tarihi belli oldu.

Xiaomi, Çin'de düzenlediği etkinlikte 12S serisini vitrine çıkardı. Aynı zaman yeni dizüstü modellerini ve Band 7 Pro'yu kullanıcıların beğenisine sundu. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre şirket önümüzdeki günlerde bir etkinlik daha düzenleyecek. Lansmanda uzunca bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen, hatta geçtiğimiz hafta kutu açılışı bile gerçekleşen Xiaomi 12 Lite tanıtılacak.

Xiaomi 12 Lite ne zaman çıkış yapacak?

Xiaomi 12 Lite hakkında bugüne dek birçok iddia ortaya çıktı. Hatta önceki söylentiler, akıllı telefonun 4 Temmuz'daki Çin etkinliğinde tanıtılacağı yönündeydi. Ancak bu gerçekleşmedi ve cihazla ilgili herhangi bir şey görmedik.

Xiaomi 12 Lite'ın global çıkış tarihi belli oldu!

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Paras Guglani, Xiaomi 12 Lite'ın tanıtım tarihini paylaştı. Buna göre cihaz, 13 Temmuz'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Hatta aynı gün mayısta Çin'de tanıtılan Band 7'nin global sürümü de piyasaya sürülecek.

Xiaomi'den iki modele daha Android 12 müjdesi!

Xiaomi 12 Lite; 6.55 inç 120 Hz tazeleme hızı sunan OLED bir panelle gelecek. İşlemci tarafında ise büyük ihtimalle Qualcomm Snapdragon 778G yer alacak. 6 nm mimariye sahip yonga seti: bir 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), üç 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670) ve dört 1.9 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor. Adreno 642L de grafik birimi olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla satışa çıkacak. Şimdilik burada farklı opsiyonların olup olmadığı merak konusu. Öte yandan kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzüyle çıkacak.

Have you seen the xiaomi 12 lite leaks? pic.twitter.com/FKOVfdC6WP

— João Lúcio (@joao_lucho) June 25, 2022

Önde 32 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 108 Megapiksel ana kameranın başı çektiği üçlü kurulum karşımıza çıkacak. Pil tarafındaysa 67W destekli 4,300 mAh'lik bir batarya bulunacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 12 Lite beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Xiaomi, Çin dışına çıkıyor! Telefon fiyatları ucuzlar mı? Xiaomi, Çin dışına çıkıyor! Telefon fiyatları ucuzlar mı?
Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi 12 Lite'ın global çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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