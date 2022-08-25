Xiaomi 12 Lite Türkiye fiyatı belli oldu - Son Dakika
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Xiaomi 12 Lite Türkiye fiyatı belli oldu

25.08.2022 15:56
Xiaomi 12 Lite Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi 12'nin uygun fiyatlı versiyonu olan ve Temmuz ayında tanıtımı gerçekleştirilen Xiaomi 12 Lite Türkiye fiyatı ile karşımızda!

4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Snadpragon 8 Gen 1 işlemciden güç alan, 6.28 inç boyutunda 120 Hz ekrana ve 50 Megapiksel ana kameraya sahip olan Xiaomi 12'nin uygun fiyatlı versiyonu: Xiaomi 12 Lite, Temmuz ayında tanıtılmıştı. Aradan geçen kısa sürede Xiaomi 12 Lite Türkiye fiyatı açıklandı.

Döviz kuru nedeniyle maalesef "uygun fiyatlı" ifadesinin kullanıldığı birçok telefon ulaşılması zor seviyelerde yer alıyor. 108 Megapiksel çözünürlüğünde sensörün liderlik ettiği üçlü kamera kurulumuna sahip olan Xiaomi 12 Lite maalesef fiyatı nedeniyle pek "Lite" denilemeyecek bir akıllı telefon.

Bu nasıl fiyat? Xiaomi 12 kutusundan çıkıyor!

Xiaomi 12 Lite fiyatı ve özellikleri

7,29 mm kalınlığa ve 173 gram ağırlığa sahip olan Xiaomi 12 Lite'ın fiyatı 16499 TL olarak belirlendi.

Xiaomi 12 Lite Türkiye fiyatı belli oldu

6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.4 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Snapdragon 778G 5G'den güç alan telefon, 6.55 inç AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor. 1080×2400 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bu ekran, HDR10+ ve Dolby Vision desteğine sahip.

128 GB depolama alanını tercih ettiğinizde 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunulurken, 256 GB depolamaya sahip olan model 8 GB RAM ile geliyor. 108 Megapiksel f/1.9 diyaframa sahip geniş açılı ana kameraya, 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş ve 2 Megapiksel f/2.4 makro kameranın eşlik ettiği telefonun ön tarafında ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.5 diyaframa sahip bir kamera yer alıyor.

4300 mAh kapasiteli bataryadan beslenen ve 67W hızlı şarj desteği sayesinde 13 dakika gibi bir sürede 0'dan yüzde 50 şarja ulaşabilen telefon, Android 12 işletim sistemi ve MIUI 13 arayüzü ile kutudan çıkıyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi 12 Lite Türkiye fiyatı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xiaomi 12 Lite Türkiye fiyatı belli oldu - Son Dakika
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