Xiaomi 12 Ultra hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! - Son Dakika
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Xiaomi 12 Ultra hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

01.06.2022 18:38
Xiaomi 12 Ultra hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

Xiaomi 12 serisinin henüz tanıtılmayan Ultra modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Xiaomi 12 serisi, geçtiğimiz yıl vitrine çıktı. Ancak halen Ultra gibi henüz tanıtılmayan modellerle gündeme gelmeye devam ediyor. Xiaomi 12 Ultra için artık geri sayım başladı. Teknik özelliklerinin büyük bir bölümü belli olan cihazla ilgili yeni detaylar paylaşıldı. İşte ayrıntılar…

Xiaomi 12 Ultra, deri kaplama ve seramik tasarımla gelecek

Xiaomi, geçtiğimiz hafta uzunca bir süre Huawei ile iş birliği içerisinde olan Leica'yla anlaşma sağladı. İki şirket, ortaklığın ardından temmuzda Leica imzalı bir amiral gemisi tanıtacağını açıklarken, hangi modelin vitrine çıkacağından bahsetmedi.

Xiaomi 12 Ultra hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

İddialara göre bu model Xiaomi 12 Ultra olacak. Halihazırda teknik özelliklerinin büyük bir kısmı belli olan cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Digital Chat Station, modelin siyah deri kaplama ve seramik beyaz renklerle geleceğini iddia etti. Hatırlanacağı üzere selefi Xiaomi 11 Ultra da seramik bir tasarımla gelmişti.

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Xiaomi 12 Ultra'da 6,73 inç 2K çözünürlüklü (LTPO 2.0) 120 Hz tazeleme hızı sunan HDR10+ desteğine sahip kavisli bir E5 AMOLED panel bulunacak. Güvenlik yöntemi parmak izi okuyucu ise ekranın altında yer alacak.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 karşımıza çıkıyor. İşlemci, selefine kıyasla yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU vadediyor. Ayrıca güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına yüzde 20 daha iyi AI performansı sunan işlemci 4 nm mimariye sahip. Ayrıca 8/12/16 GB RAM ve 256/512 GB depolamayla satışa çıkacak.

Xiaomi 12 Ultra hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

Leica iş birliği sonrası kamera tarafında da önemli değişiklikler olacak. Henüz belli olmasa da cihazda 200 Megapiksellik ana kamera kullanılacağı iddia ediliyor. Buna ultra geniş açı ve makro sensör eşlik edecek. Son olarak 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızlarını destekleyen 4.900 mAh pille geleceğini belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 12 Ultra'dan neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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