Xiaomi 12 Ultra için geri sayım başladı: İşte tüm detaylar! - Son Dakika
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Xiaomi 12 Ultra için geri sayım başladı: İşte tüm detaylar!

12.05.2022 22:26
Xiaomi 12 Ultra için geri sayım başladı: İşte tüm detaylar!

Xiaomi 12 serisinin henüz tanıtılmayan Ultra modeliyle ilgili neredeyse tüm ayrıntılar belli oldu. Peki cihaz, kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi 12 serisi, mart ayında küresel pazarlarda ve bir süre önce de ülkemizde satışa çıktı. Bunun dışında serinin henüz tanıtılmayan Ultra modeli için de büyük bir bekleyiş söz konusu. Uzun bir süredir iddialarla gündemde olan akıllı telefonla ilgili tüm detaylar da büyük ölçüde belli oldu. İşte Xiaomi 12 Ultra teknik özellikleri ve potansiyel fiyatı…

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Xiaomi 12 Ultra kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi 12 Ultra'da 6,73 inç 2K çözünürlüklü (LTPO 2.0) 120 Hz tazeleme hızı sunan HDR10+ desteğine sahip kavisli bir E5 AMOLED panel bulunacak. Güvenlik yöntemi parmak izi okuyucu ise ekranın altına konumlandırılacak.

Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemcisinden güç alacak. Henüz tanıtılmayan yonga seti, iddialara göre önümüzdeki bir iki ay içerisinde tanıtılacak. Öte yandan 8/12/16 GB RAM ve 256/512 GB depolamayla satışa çıkacak.

Xiaomi 12 Ultra, yukarıda da belirttiğimiz üzere kamera özellikleri ile DxOMark tarafından en iyi kameraya sahip akıllı telefon ünvanı verilen Honor Magic 4 Ultimate Edition'a doğrudan rakip olacak. Burada 50 Megapiksel Sony IMX989 birincil, 48 Megapiksel Sony IMX766 ultra geniş ve 48 megapiksel Sony IMX586 telefoto sensöründen oluşan dairesel üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Önde ise 48 Megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılayacak.

Akıllı telefonda 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızlarını destekleyen 4.900 mAh'lik bir pil bulunacak. Son olarak haziran ya da temmuz aylarında tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi 12 Ultra'nın muhtemel fiyat etiketleri ise şöyle;

8 GB + 256 GB – 885 dolar

12 GB + 256 GB – 959 dolar

12 GB + 512 GB – 1.003 dolar

16 GB + 512 GB – 1.077 dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce cihaz, teknik özellik ve tasarım açısından beklentileri karşılayabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın

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Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Xiaomi 12 Ultra için geri sayım başladı: İşte tüm detaylar! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Xiaomi 12 Ultra için geri sayım başladı: İşte tüm detaylar! - Son Dakika
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