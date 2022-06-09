Xiaomi 12 Ultra için geri sayım: Pil özellikleri belli oldu! - Son Dakika
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Xiaomi 12 Ultra için geri sayım: Pil özellikleri belli oldu!

09.06.2022 15:39
Xiaomi 12 Ultra için geri sayım: Pil özellikleri belli oldu!

Xiaomi 12 serisinin henüz tanıtılmayan Ultra modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Xiaomi 12 ailesinin henüz tanıtılmayan Ultra modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçen hafta Alman lens üreticisi Leica'nın imzasıyla görüntülenen ve daha sonra render görselleri ortaya çıkan akıllı telefon, şimdi de 3C veri tabanında ortaya çıktı.

Xiaomi 12 Ultra kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi 12 Ultra, 2203121C model numarasıyla 3C sertifikasyon sitesinde göründü. Buna göre akıllı telefon, 67W'a kadar hızlı şarjı destekleyen MDY-12-EF kod adlı bir şarj adaptörüyle gelecek. Bu da cihazın kablolu şarj konusunda selefine kıyasla ciddi yeniliklere sahip olmayacağı anlamına geliyor. Hatırlanacağı üzere Xiaomi 11 Ultra; 67W hızlı şarjı, 67W kablosuz şarjı ve 10W ters kablosuz şarjı destekliyordu.

Xiaomi 12 Ultra için geri sayım: Pil özellikleri belli oldu!

Bunun dışında Xiaomi 12 Ultra'nın kablosuz şarj yetenekleriyle ilgili herhangi bir detay yok. Ancak önceki sızıntılara bakarsak, burada da kritik bir iyileştirme olmayacak. Ayrıca 4.900 mAh'lik pille donatıldı.

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Cihazda 6.6 inç 120 Hz tazeleme hızı sunan QHD+ çözünürlüklü kavisli bir E5 AMOLED panel mevcut olacak. Aynı zamanda parmak izi okuyucu ekranın altına konumlandırılacak.

Xiaomi 12 Ultra için geri sayım: Pil özellikleri belli oldu!

İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 karşımıza çıkıyor. Yonga seti, selefine kıyasla yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU vadediyor. Öte yandan güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına yüzde 20 daha iyi AI performansı sunuyor ve TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecinden geçtiğini belirtelim. 8/12/16 GB RAM ve 256/512 GB depolamayla da satışa çıkacak.

Xiaomi ile Leica arasındaki anlaşma sonrası Xiaomi 12 Ultra'nın kamera özellikleri de netleşti. Modelde 50 Megapiksel 24mm ana, 48 Megapiksel 120mm periskop ve 48 Megapiksel 12mm ultra geniş açı sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 12 Ultra'dan neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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