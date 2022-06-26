Xiaomi 12 Ultra'nın ismi tanıtımına günler kala değişti! - Son Dakika
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Xiaomi 12 Ultra'nın ismi tanıtımına günler kala değişti!

26.06.2022 09:53
Xiaomi 12 Ultra'nın ismi tanıtımına günler kala değişti!

Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Xiaomi 12 Ultra modelinin ismi tanıtım öncesinde değişti. İşte ayrıntılar!

Xiaomi 12 ailesinin henüz tanıtılmayan üyesi Ultra, önümüzdeki günlerde tanıtılacak. Bugüne dek akıllı telefonun teknik özelliklerinden tasarımına kadar birçok önemli detay belli oldu. Ancak kısa süre önce cihazla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Modelin ismi değişti!

Xiaomi 12 Ultra modelinin yeni ismi ne oldu?

Bilindiği üzere akıllı telefonla ilgili ortaya çıkan sızıntıların ve raporların ortak noktası, cihazın Xiaomi 12 Ultra olarak adlandırılacağı yönündeydi. Ancak bu durum, bir süre önce paylaşılan görsellerle değişebilir. Zira Xiaomi, tanıtım öncesi kritik bir karar vererek modelin ismini değiştirme kararı aldı.

Xiaomi 12 Ultra'nın ismi tanıtımına günler kala değişti!

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki Xiaomi'den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak akıllı telefonun tanıtılacağı etkinliğin davet kartları ve kutusu paylaşıldı. Burada şimdiye dek bildiğimizin aksine Xiaomi 12 Ultra değil, Xiaomi 12S Ultra yazıyor.

Xiaomi 12 Ultra çıkış tarihi belli oldu! İşte özellikleri

Paylaşılan görseller doğruysa, akıllı telefon 5 Temmuz'da Xiaomi 12S Ultra adıyla vitrine çıkacak. Şirketin böyle bir karar alması, aslında mantıksız değil. Zira diğer modellerin tanıtımının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Bu da şirketin cihazı yakında tanıtılması beklenen Xiaomi 12S serisine dahil etme isteğini mantıklı hale getiriyor.

Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak. Yonga seti, selefine kıyasla yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU vadediyor. Öte yandan güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına yüzde 20 daha iyi AI performansı sunuyor ve TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecinden geçtiğini belirtelim. 8/12/16 GB RAM ve 256/512 GB depolamayla da satışa çıkacak.

Xiaomi 12 Ultra'nın ismi tanıtımına günler kala değişti!

Xiaomi ile Leica arasındaki anlaşma sonrası Xiaomi 12S Ultra'nın kamera özellikleri de netleşti. Modelde 50 Megapiksel 24mm ana, 48 Megapiksel 120mm periskop ve 48 Megapiksel 12mm ultra geniş açı sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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