Xiaomi 12 Ultra render görüntüleri sızdırıldı

Xiaomi geçtiğimiz haftalarda 12 ailesini kullanıcıların beğenisine sundu. Henüz tanıtılmayan ve Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile geleceği sızdırılan Xiaomi 12 Ultra render görüntüleri ortaya çıktı.

Xiaomi 12 Ultra render görüntüleri ortaya çıktı

Xiaomi 12 Ultra, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciden alacak. İşlemci, 1 adet 3.19GHz hızında çalışan Cortex-X2, 3 adet 2.75GHz hızında çalışan Cortex-A710 ve 4 adet 1.80GHz hızında çalışan Cortex- A510 çekirdeği bulunuyor. TSMC'ye ait 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide Adreno grafik arabirimi mevcut.

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Yeni model, 6.6 inç kavisli ekran ile kullanıcılara sunulacak. 20: 9 AMOLED panele sahip olacağı belirtilen cihazda 120Hz ekran tazeleme hızı, HDR10 Plus teknolojisi ve 1700 nit maksimum parlaklık gibi özellikler bulunuyor.







Xiaomi, yeni modelinde 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri sunacak. Dahili depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut.

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Leica ile iş birliği yaptığını açıklamıştı. Şirketin Xiaomi 12 Ultra modelinde Leica lens kullanacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Henüz kesinleşmese de ana kameranın 200 Megapiksel olacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi 12 Ultra'da 120W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisine sahip 4.900 mAh batarya kullanılacak. Ayrıca Xiaomi 12 Ultra modelinde ekran altı parmak izi okuyucu da olacağı belirtiliyor.

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